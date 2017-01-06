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Yaşam

395 uçuş iptal edildi

Olumsuz hava koşulları havayolu trafiğini de olumsuz etkiledi

06 Ocak 2017 21:53

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın iç ve dış hatta 34 seferin yapılamayacağını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yaşanması beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle iç ve dış hatta 34 seferini iptal etti.

Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen olumsuz meteorolojik şartlar sebebiyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirdi.

 

395 uçak seferi iptal edilmiş

 

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar nedeniyle Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak uçak seferleri azaltıldı. Bu nedenle başta Türk Hava Yolları olmak üzere özel havayolu şirketleri bu iki havalimanından 3 günde iç ve dış hatlarda yapacağı 395 seferi iptal etmek zorunda kaldı.

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