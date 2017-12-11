İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness, Bilek Güreşi Federasyonu ve Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü işbirliğiyle, toplamda 53 ilden 113 kulüp 800 \'e yakın sporcunun katılımıyla 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde arsında Ankara\'da düzenlenen , Türkiye\'nin gençler kategorisinde en kapsamlı Bilek Güreşi yarışması olma özelliğini taşıyan \"5.Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Yarışması\" tamamlandı.

\"Güçlü Bilekler Güçlü Nesiller\" parolasıyla yapılan yarışmalarda, sporcular sağ kol ve sol kol olmak üzere 2 ayrı kategoride yarıştılar. Engelli sporcularında katılma fırsatı bulduğu yarışmada sporcuların ve antrenörlerin heyecanları anlar yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan ve liseli öğrencilere lisanslı sporcu olma imkanı sağlayan yarışmada; 1\'incilere tam altın, 2\'ncilere yarım altın, 3\'üncülere çeyrek altın ödülünün yanında, antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri arasında yapılan çekilişle 1 kişiye Umre ziyareti hediye edildi

(FOTOĞRAFLI)