-5 Türk üniversitesi "en iyi 500" listesinde ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - ODTÜ bünyesinde kurulan ve 6 eski rektörün danışma kurulunda yer aldığı ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı'nın açıkladığı ''dünyanın en iyi 2 bin üniversitesi'' listesine 67 Türk üniversitesi girdi. Açıklanan ilk 500 listesine ise İstanbul, Hacettepe, Ankara, Ege ve ODTÜ olmak üzere toplam 5 Türk üniversitesi girdi. Bu yılki listeye Türkiye'den 4 yeni üniversite dahil oldu. URAP Başkanı ODTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut, yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye'de ilk kez yapılan bir araştırmayla akademik performanslarına göre Türk ve dünya üniversiteler sıralamasını duyurduklarını anımsattı. ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde oluşturulan University Ranking by Academic Performance (URAP) laboratuvarlarında yürütülen çalışma, ODTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut'un koordinatörlüğünde yürütülüyor. Araştırmanın sonuçları URAP'ın www.urapcenter.org sitesinden duyuruldu. Sonuçlara ilişkin AA muhabirine bilgi veren URAP Başkanı Prof. Dr. Ural Akbulut, üniversitelerin bugüne kadar Türkiye kaynaklı herhangi bir kurum tarafından akademik performans açısından daha önce sıralanmadığını ifade etti. Prof. Dr. Ural Akbulut, ''dünyanın en iyi 2 bin üniversitesi'' sıralamasının, 20 bin dolayındaki üniversiteye ait milyonlarca verinin 180 bilgisayara eşdeğer 18 serverde toplandığını ve 24 saat bu verilerin işlendiği ''siber oda'' adını verdikleri merkezde ileri teknolojik imkanlarla yapıldığını söyledi. Akbulut, sıralamada, üniversitelerin ISI'ca taranan makale sayısı, son 5 yılda yayımlanan makalelere 2010'da gelen atıflar, üniversitelerin çıkardığı makalelerin etki değerleri, üniversitelerin yayımladığı makalelere gelen atıfların etki değerleri ve son olarak üniversitenin diğer üniversitelerle ortaklaşa bilimsel eser çıkarabilme yetenekleri gibi kriterlere bakıldığını bildirdi. Sosyal yönü ağır olan üniversiteler için sadece makalelere değil, tebliğ, konferans ve tez gibi diğer dokümanlarına da bakıldığını bildiren Akbulut, geçen yıl ODTÜ'de yapılan sempozyumda dünyanın en iyi üniversitelerini sıralayan kuruluşlarla birlikte URAP'ın yaptığı ''dünyanın en iyi 2 bin üniversitesi'' listesini duyurduklarını anımsattı. -İşte merak edilen liste- Geçen yılki ilk 2 bin listesine Türkiye'den 63 üniversitenin girdiğini dile getiren Akbulut, bu yılki sıralamaya ise 4 yeni üniversitenin daha katıldığını belirtti. Prof. Dr. Akbulut'un verdiği bilgiye göre, Ahi Evran Üniversitesi 1966. sıradan listeye girerken, Rize Üniversitesi 1979., İzmir Ekonomi Üniversitesi 1991. ve Aksaray Üniversitesi de 1996. sıradan listeye dahil oldu. Böylece dünyanın en iyi ilk 2 bin üniversitesi arasına 67 Türk üniversitesi girmiş oldu. Listede Türk üniversiteleri arasında zirveye 383. sıradan listeye giren İstanbul Üniversitesi yerleşti. Sıralamaya Hacettepe Üniversitesi 400. sıradan girerken, Ankara Üniversitesi 464. Ege Üniversitesi 486. ve ODTÜ 495. oldu. Listeye Gazi Üniversitesi 501., İstanbul Teknik Üniversitesi 633. Atatürk Üniversitesi 715. Erciyes 731. ve 9 Eylül 735. sıradan girdi. -Tıp alanında Türk üniversiteleri zirveye yaklaştı- URAP, bu yıl ilk kez dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre de sıraladı. Tıp alanında 20 bin üniversite arasından seçilen ilk bin üniversite arasına İstanbul Üniversitesi en yüksek puanla yerleşti. Buna göre, listeye 156. sıradan giren İstanbul Üniversitesini, Hacettepe Üniversitesi 184. sıra ile takip etti. Bu iki Türk Üniversitesi tıp alanında dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasına yerleşti. -Diğer alanlarda Türk üniversitelerinin durumu- ''Ziraat ve Çevre'' alanında yapılan dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasına Türkiye'den 10 üniversite girdi. Türkiye'de de birinci sırada bulunan Ankara Üniversitesi 208., Ege 232., Atatürk 315. sıradan listede yer aldı. İlk 500 arasına ayrıca Selçuk, İstanbul, Erciyes, Çukurova, Uludağ, 19 Mayıs ve Süleyman Demirel Üniversiteleri de girdi. Mühendislik alanında ilk 500'de 6 Türk üniversitesi yer aldı. Mühendislik alanında listeye ODTÜ 192., İTÜ 205., Gazi 306., Ege 407., Yıldız Teknik 464. ve Dokuz Eylül 480. sıradan girdi. ''Yaşam Bilimleri'' alanında 3 Türk üniversitesi ilk 500 arasına girebildi. Hacettepe 402., İstanbul 404. Ankara Üniversitesi de 473. sıradan listeye girdi. ''Fen bilimleri'' alanında ise Türk üniversiteleri diğer alanlar kadar başarı gösteremedi. İlk 500 sıralamasına sadece ODTÜ 416. sıradan girdi. ODTÜ'yü, İTÜ 565., Hacettepe 610., Gazi Üniversitesi 621., Ankara Üniversitesi 652., Ege Üniversitesi 684., İstanbul 711. sıradan takip etti. ''Sosyal bilimler'' alanında da ilginç sonuçlar ortaya çıktı. İlk 500'e sadece 4 Türk üniversitesinin girdiği listede en iyi dereceyi ODTÜ 328. sırada alırken, Bilkent 373., Hacettepe 393 ve Gazi Üniversitesi de 442. sırada yer buldu.