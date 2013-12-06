5 firmanın satış ve ortaklığına Rekabet Kurulu'ndan onay

Rekabet Kurulu, 5 büyük firmanın satış işlemlerini onayladı. Kurulun satışını onayladığı şirketler, Flo,Viko Elektrik,Trenkwalder Ebru Medikal, Namet Gıda Sanayi ve Arzum olarak açıkladı. Kurul kararına göre ayrıca Migros'un ve Kükre Gıda'nın aralarında bulunduğu 8 şirket'in imzaladığı 3 ortaklık anlaşması da onaylandı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde duyurulan satış ve ortaklık anlaşmaları şöyle:

Flo Mağazacılık'ın yüzde 27'sinin Mater Footware B.V, yüzde 11,5'inin BİM Birleşik Mağazalar AŞ ve yüzde 11,5'inin Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Kurul, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 49 oranında hissesinin SDA International S.A.R.L. tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Panasonic Corporation tarafından Viko Elektrik ve Elektronik End. Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yüzde 90 oranında hissesinin gerçek kişi hissedarlardan devralınması işlemine izin verildi.

Ajinotomo Co. Inc. tarafından yüzde 50 oranında hissesinin devralınması ile Kemal Kükrer markası ile bilinen Kükre Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Nakliyat ve Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi AŞ'nin ortak girişime dönüştürülmesi işlemi uygun bulundu.

Kurul, Investcorp Bank B.S.C. tarafından Gulf Delicatessen Investors S.A.R.L. vasıtası ile Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünün devralınması işlemine izin verdi.

Diğer kararlar

Rekabet Kurulu'nda onaylanan diğer kararlar da şöyle:

-Migros Ticaret AŞ ile Detay Elektronik ve Güvenlik Teknolojileri Reklam Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 1 Ağustos 2013'te imzalanan sözleşmenin, grup muafiyetinden yararlandığına karar verdi.

-Finmeccanica S.P.A ve First Reserve Power Limited'in elinde bulunan Ansaldo Energia S.P.A çoğunluk hisselerinin Fondo Strategico Italiano S.P.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

-Kurul, Trenkwalder Ebru Medikal ve Temz. Gıda Peyz. Taş. AŞ'nin yüzde 5 oranında hissesinin Trenkwalder Grup Yönetim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.