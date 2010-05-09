5 tonluk 'felafel' tabağı

T24 - Lübnan, 300 kişinin yapımına katkıda bulunduğu 5 bin 173 kilo "felafel" ile dünya rekoru kırdı ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.





Felafel, Lübnan başta olmak üzere, Suriye, Filistin, Mısır gibi ülkelerde halkın günlük olarak ayakta atıştırdığı yiyeceklerin başında geliyor. Nohut, maydanoz, baharat, soğan karışımından yapılan köfteler, kızgın yağda pişirilerek lavaş ekmek içinde, tahin sosu, domates, salatalık turşusu konularak sunuluyor.





"Felafel Lübnan'ın" sloganıyla Lübnanlı aşçı Şef Remzi'nin yönetiminde 300 aşçılık okulu öğrencisi, bugün dünya rekorunu kırmak için bir araya geldi.





Öğle saatlerinde Beyrut'taki El Kafaat Üniversitesi'nin bahçesinde rekor kırmak için oluşturulan seyyar mutfakta buluşan ekip, yaklaşık 5 saat sonunda 5 bin 173 kilo felafel yaparak rekoru kırdı.





Beyrut'ta kırılan bu rekoru Lübnan'da bulunan Guiness Dünya Rekoru temsilcisi de onaylayarak kabul etti ve hazırlanan sertifikayı yetkililere verdi.





Lübnanlı tasarımcı Joe Kabalan da 7 metre 17 santim çapındaki seramik tabakla dünya rekorunu kırdı. Daha önceki rekor da 5 metre büyüklüğündeki tabak ile Kalaban'a aitti.

