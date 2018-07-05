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Spor

5 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmalarla sürdürecek GALATASARAY Sarı-kırmızılılarda çalışmalar çift antrenmanla devam edecek BEŞİKTAŞ 12:00-19:30 Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını basına açık

05 Temmuz 2018 12:27

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmalarla sürdürecek

GALATASARAY
Sarı-kırmızılılarda çalışmalar çift antrenmanla devam edecek

BEŞİKTAŞ
12:00-19:30 Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını basına açık yapacağı antrenmanlara sürdürecek
15.00 İspanyol kaleci Fabricio basın toplantısı düzenleyecek
17.30 Başkan Fikret Orman\'ın basınla sohbet toplantısı yapacak

TRABZONSPOR
19.30 Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıklarına devam edecek

KONYASPOR
- Atiker Konyaspor, Bolu kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek

BASKETBOL
11:00 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Tivibu arasında anlaşma imzalanacak 

ATLETİZM
Macaristan\'ın Györ kentinde düzenlenen U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası başlıyor

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