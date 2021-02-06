5 soruda Koronavirüs mutasyonu: Aşıların etki oranı düşüyor mu, varyantların birbirinden farkı ne?

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da görülen mutant virüsün ülkemizde de görüldüğü resmi olarak açıklandı.

Hürriyet'ten İsmail Sarı imzalı habere göre, üç ayrı varyantı olan be yayılma hızının yüksek oluşu nedeniyle tüm dünyayı tehdit eden mutasyonlu virüsle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, şunları kaydetti:

1) İngiltere’deki Koronavirüs varyantı mutasyona uğradı. Bu ne anlama geliyor?

Bu mutasyonlar virüs çoğalmasını bozan bir özellikte olursa bu mutant virüs daha fazla çoğalamayarak ortadan kalkmakta. Tam tersine virüsün çoğalmasını ve kişiden kişiye bulaşmasını hızlandıran bir özellikte olursa, bu virüs daha hızlı çoğalıp yayılarak toplumda daha önceki virüsten daha çok görülmeye başlar.

2) Varyantlar birbirinden ayrışmıyor, benzer şekilde mutasyon geçiriyor. Bunu olumlu bir gelişme olarak mı yorumlamak gerekir?

Aslında virüs geninin her noktasında eşit olasılıkla mutasyon ortaya çıkıyor. Ancak bu mutasyonlardan virüs çoğalmasını bozanlar, virüs çoğalamadığı için eleniyor. Virüsün çoğalmasını hızlandıranlar ise diğer ata virüse göre giderek daha hâkim hale geliyor ve bu virüs, başkalarına bulaşarak yayılım hızlanıyor. Bu nedenle farklı insanlarda ortaya çıkan benzer mutantların bu şekilde seçilimle korunması beklenen bir durum.

3) Varyantlar ülkemizde de görülmeye başladı. Tehlike büyüdü mü?

Kişisel korunma önlemleri maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha özen göstermek gerekiyor.

4) Güney Afrika ve Brezilya varyantı İngiltere’deki varyantla kıyaslarsak ne gibi farklılıklar var?

Her ikisi de ata virüse göre daha bulaştırıcı. Güney Afrika varyantının ata virüse karşı oluşan antikorlardan biraz daha az etkilendiği laboratuvar denemeleri ile gösterilmiş. Ancak hastalığı geçirenlerin yeni virüslerle tekrar hastalık geçirdiği bugüne dek saptanmamış bir durum.

5) Bu varyantlar ülkemizdeki aşının etkinlik oranını nasıl değiştirecek?

Türkiye’de kullanılan aşı inaktive edilmiş tüm virüsün kişiye verilmesi temeline dayanan bir aşı. Bu tür aşılarda virüsün birçok proteinine karşı çok çeşitli antikor ve hücresel bağışıklık yanıtı geliştiği için yeni mutantlara karşı da etkili olması bekleniyor. Bir proteinin bir noktasında ortaya çıkan değişiklik virüsün aşıya bağlı bağışıklıktan kaçınmasını engelliyor.