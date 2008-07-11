5 soruda kalp belirtisi

1 - Göğüs ağrısı hissediyor musunuz?



Göğüs kafesinin ön kısmında duyulan baskı hissi, sıkışma hissi ve özellikle bu ağrının hareket

sırasında gelip, dinlenmekle geçmesi kalp hastalığı hakkında ipuçları veriyor. Bu ağrı bazen sol omuz, sol kolun iç kısmı, boyun, alt çene ve sırttaki kürek kemiklerinin arasına da yayılabiliyor. Ancak, aynı ağrı otururken, yemek yerken ya da uyku sırasında gelir ise bu durum daha ciddi bir kalp hastalığının yani kalp krizinin habercisi oluyor.



2 - Nefes darlığı yaşıyor musunuz?



Genellikle yürüme ve koşma sırasında hızlı solunum yapmaya rağmen yaşanan rahat nefes

alamama duygusudur. Göğüs ağrısı şikâyetlerinde olduğu gibi, nefes darlığı da dinlenme halinde gelebilir ve bu durum ciddi bir kalp hastalığının habercisi olabilir.



3 - Çarpıntınız oluyor mu?



Kalp hızının birden çok yükselmesine veya çok düşmesine bağlı olarak ani çarpıntılar

hissediyorsanız bir uzmana muayene olmanızda yarar vardır.



4 - Bayılıyor musunuz?



Genellikle ayakta dururken birdenbire bilinç kaybı hissedip kısa süreli bayılmalar yaşanması

kalp hastalıklarının habercisi olabiliyor.



5 - Ayaklarınız şişiyor mu?



Her iki ayak bileği, ayak üstü veya alt bacağın ön kısmında su birikmesine bağlı olarak şişme

yaşıyor musunuz? Şişlikleriniz ileri derecede bir kalp yetmezliğine bağlı olabileceği gibi, karaciğer ve böbrek bozukluklarından da kaynaklanabilir.



(DOĞAN BURDA - Özel Hastaneler Rehberi Eki)