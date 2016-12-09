5 soruda: İngiliz futbolunda çocuklara cinsel taciz skandalı

İngiltere'de futbol kulüplerinin altyapılarında oynayan çocukların tacize uğradığı, istismar edildiği ve bu olayların yıllarca devam ettiği iddiaları giderek büyüyor.

İngiltere Emniyeti'nin son açıklamasında 83 şüphelinin tespit edildiği, 98 kulübün incelendiği ve taciz olaylarına altyapıların her kademesinde rastlandığı belirtildi.

Çocuklara Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Birliği (NSPCC), söz konusu taciz olaylarında mağdur çocukların yüzde 98'inin erkek olduğunu açıkladı.

İstismar edildiği belirtilenlerin yaşları ise 7 ila 20 arasında.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), konuyla ilgili bir soruşturma açacağını duyurdu.

FA Başkanı Greg Clarke, patlak veren skandalın federasyonun bugüne kadar karşı karşıya kaldığı en büyük kriz olduğunu söylüyor.

16 Kasım'da Crewe, Bury ve Sheffield United takımlarının eski oyuncusu Andy Woodward, Guardian gazetesine verdiği röportajda, altyapıda oynadığı yıllarda cinsel istismara uğradığını anlattı.

Woodward'ın o röportajından bu yana, aralarında İngiltere milli takımının ve Tottenham Hotspur'ün eski orta saha oyuncularından Paul Stewart ile Manchester City eski forveti David White'ın da bulunduğu, pek çok eski futbolcu benzer açıklamalar yaptı, hikayelerini kamuoyuyla paylaştı.

Woodward, eski takım arkadaşı Steve Walters ile Manchester City altyapısında futbol oynamış olan Chris Unsworth bir destek grubu kurarak mağdurlara yardım edeceklerini duyurdular.

Woodward 'Adalet için savaşacağız' diyordu.

'Ofsayt Vakfı' adıyla kurulan yapı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan, Premier Lig'den ve Profesyonel Futbolcular Birliği'nden mali destek talebinde bulundu.

Son açıklamalarda, aralarında profesyonel ve amatör kulüplerin bulunduğu toplam 98 kulübün cinsel taciz suçlamaları kapsamında incelendiği belirtildi.

Chelsea, eski futbolcularından Gary Johnson'dan 1970'li yıllarda maruz kaldığı taciz olayları nedeniyle özür dileyerek, kendi iç soruşturmasını başlattı.

Queens Park Rangers takımı da eski altyapı antrenörlerinden Chris Gieler hakkındaki iddiaları 'son derece ciddiye aldığını' açıkladı ve Emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturmaya kulübün tam destek vereceğini belirtti.

Gieler, 2003 yılında Queens Park Rangers'taki 'yetenek avcılığı' görevinden ayrılmış ve 2004'te de ölmüştü.

Charlton Athletic, Crewe Alexandra ve Manchester City de kendi iç soruşturmalarını başlatan kulüpler.

Southampton'ın eski futbolcularından Matt le Tissier, taciz skandalının merkezindeki isimlerden eski antrenörü Bob Higgins'in kendisine 'çıplak masaj' yaptığını söylemişti.

Higgins'in Malta Futbol Federasyonu'nda çalıştığı 1989 - 1994 döneminde de çalıştırdığı altyapı takımlarının genç oyuncularıyla birlikte çıplak duş aldığı belirtilmişti.

Higgins, hakkındaki tüm iddiaları reddediyor. Southampton kulübü ise Hampshire Emniyeti'nin yürüttüğü soruşturmaya tam destek verdiğini söylüyor.

İngiltere Futbol Federasyonu ortaya çıkan skandalla ilgili kendi soruşturmasını başlatmış durumda.

Soruşturmanın amacı, kulüplerin ve yetkililerin taciz olayları yaşanırken, olaylarla ilgili ne kadar bilgiye sahibi oldukları.

Ayrıca yaşananlara göz yumulup yumulmadığı da inceleniyor.

Federasyon'un taciz olaylarıyla ilgili atması gereken ancak o dönemlerde atmadığı adımlara da bakılacak.

BBC'nin araştırması, Futbol Federasyonu'nun 2003'te çocukların korunmasına dair kapsamlı bir raporu hasıraltı ettiğini ortaya koymuştu.

BBC'ye konuşan Ian Ackley, Manchester City ile bağlantılı bir kişi tarafından istismara uğradığını söyledi.

Ackley, babasının kulüple temasa geçtiğini, çocukların daha iyi korunması için tedbirler alınması gerektiğini söylediğini anlattı. Ancak Ackley'nin babasının talepleri, kulüp tarafından duymazdan gelindi.

Ackley, babasının çağrılarına Futbol Federasyonu'nun da kayıtsız kaldığını anlattı.

Futbol Federasyonu, Ackley'in anlattıkları konusunda yorum yapamayacaklarını belirtti ve polisle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Futbol Federasyonu'nun Crewe Alexandra kulübü direktörü Dario Gradi'yi ifadeye çağırması bekleniyor.

Gradi, eski Chelsea 'yetenek avcısı' Eddie Heath'in 1970'lerde çocukları taciz ettiği yönündeki iddiaları hasıraltı etmekle suçlanıyor.

İngiltere'de 21 bölgenin emniyet teşkilatı ayrı ayrı soruşturmalar başlatmış durumda.

Ayrıca cinsel istismar ihbar hattı da oluşturuldu. Futbol Federasyonu'nun da destek verdiği bu hattın kurulmasından sonra ilk üç günde 860 telefon geldi.

Tottenham Hotspur'ün eski orta saha oyuncusu Stewart, İngiliz futbolunun çok büyük boyutlu bir krizle karşı karşıya kalabileceğini düşünüyor.

Ofsayt Vakfı'nı temsil eden bir avukat BBC'ye, sürekli olarak yeni ihbarlar aldıklarını söyledi ve birçok kişinin de para karşılığında gizlilik anlaşmalarına imza atma talebiyle kulüpler tarafından arandığını anlattı.