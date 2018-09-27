5 soruda EURO 2024 hakkında merak edilenler

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), EURO 2024 organizasyonunu Almanya'ya verdi.

Almanya futbolda en son 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası da o zamanki adıyla Batı Almanya'da organize edilmişti.

İşte, EURO 2024 hakkında bilinmesi gerekenler:

Kaç maç oynanacak?

Turnuvaya, format değişmediği takdirde yine 24 takım katılacak.

Almanya'daki 10 farklı kentte, 10 farklı stadyumda organize edilecek turnuva Haziran ve Temmuz aylarında 32 gün boyunca sürecek.

Toplam 51 maç yapılacak.

Turnuva hangi kentlerde olacak?

Almanya'da maçların oynanayacağı kentler ve stadlar şunlar:

Berlin - Olimpiyat Stadı, kapasite 74.461

Münih - Allianz Arena, kapasite 70.076

Dortmund - Westfalen Stadı, kapasite 65.849

Gelsenkirchen - Arena AufSchalke, kapasite 54.740

Stuttgart - Mercedes-Benz Arena, kapasite 54.697

Hamburg - Volkspark Stadı, kapasite 52. 245

Düsseldorf - Esprit Arena, kapasite 51,031

Köln- Müngersdorfer Stadı, kapasite 49.827

Leipzig - Red Bull Arena, kapasite 49.539

Frankfurt - Wald Stadı, kapasite 48.387

Almanya'da karşılaşmaların yapılacağı stadlar şu anda kullanımda ve sadece Düsseldorf'taki Esprit Arena 2006 Dünya Kupası sırasında inşa edilmemişti.

Final nerede oynanacak?

Turnuvanın final karşılaşması yaklaşık 80 bin seyirci kapasiteli Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

2006 Dünya Kupası finali de aynı stadyumda oynanmıştı.

Kaç taraftar bekleniyor?

Turnuva için 2 milyon 780 bin maç bileti satılması bekleniyor. Satılacak bilet sayısı Almanya'nın Türkiye karşısındaki önemli avantajlarından biriydi. Çünkü Türkiye'nin sunumunda 300 bin daha az bilet satılacağı belirtiliyordu.

Almanya'nın avantajları nelerdi?

Oylamadan önce hazırlanan değerlendirme raporunda, organizasyonu Türkiye'ye vermenin riskler barındırdığı belirtilmiş, ülkenin insan hakları alanında bir aksiyon planı bulunmaması, birçok şehirdeki kısıtlı otel kapasitesi ve ulaşım altyapısı için gereken iş miktarının "kaygı yarattığı" kaydedilmişti.

Almanya'nın ise UEFA için "güvenli seçenek" olduğu yorumları yapılıyordu.