5 soruda Almanya'nın İncirlik'ten çekilmesi

Almanya'da Federal Kabine Alman askerlerinin İncirlik Askeri Üssü'nden çekilmesinin önünü açtı. Kabine Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in, üsteki 260 askerin Tornado keşif uçakları ve bir yakıt ikmal uçağının çekilerek Ürdün'e konuşlandırılması planını onayladı. Buna göre, IŞİD'le mücadele için Alman askerleri Ürdün'de Suriye sınırına yakın El Azrak Havaüssü'nde görev yapacak.

Birlikler nerede konuşlandırılacak?

İncirlik'ten çekilecek Alman askerleri Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan El Azrak Üssü'nde konuşlandırılacak. Üs Amman'a 150, Suriye sınırına ise 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Üssün konumu, Alman Tornadolarının Suriye ve Irak'taki keşif uçuşlarına uygun düşüyor. Terör milisi IŞİD karşıtı koalisyona katılan ABD ve Hollanda da aynı üssü kullanıyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Kabine Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'i askerlerin çekilme işlemiyle ilgili olarak NATO'daki müttefikleri bilgilendirmekle görevlendirdi. Bu bilgilendirme sürecinde von der Leyen NATO'daki müttefiklere çekilme işleminin tam olarak ne zaman başlayacağı ve bu çekilme süreci boyunca hangi ülkenin Alman askerlerinin görevini yerine getireceği konusuna açıklık getirecek.

Ursula von der Leyen Deutschlandfunk'a yaptığı açıklamada, atılacak ilk adımları, „Önce partnetlerimizle konuşacağım. Yani Ürdün'le bir kez daha görüşmeler yapacağım. Ardından Türk meslektaşımla görüşerek kendisini bilgilendireceğim. Amerikalılar ve NATO Genel Sekreteri ile görüşeceğim gelişmeler hakkında. Tabi bütün bu süreç devam ederken, bugün çekilme işlemiyle ilgili talimatlar verilecek" dedi.

Taşınma nasıl olacak?

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'e göre, Alman askerleri, tornado keşif uçakları ve tanker uçağı IŞİD'le mücadelede kullanıldığı ve bu mücadelenin aksamaması için taşınma süreci buna uygun olarak kademeli olarak yapılacak. Önce tanker uçağı Ürdün'e gönderilecek. Çünkü bu uçağın gönderilmesi keşif uçaklarına oranla daha az meşakkatli olacak. Aynı anda 20 Alman askeri hızlıca Ürdün'e gönderilecek. Ardından ise tornado keşif uçakları Azrak Üssü'ne yollanacak. Tornadoların gönderilmesinin biraz daha zor olması bekleniyor çünkü beraberinde 250 asker de gidecek. Dijital askeri malzemeler konteynerlerle taşınacak. Bunların İncirlik'ten sökülmesi, Ürdün'de yeniden kurulmaları ise zaman alacak. Bu süre içinde tornadolar iki, üç ay görev yapamayabilecek. İncirlik Üssü'nde bulunan yakıt ikmal uçağının ise iki ya da üç hafta devre dışı kalması bekleniyor.

Ancak bütün taşınma süreci planlandığı gibi giderse, Alman askerleri ağustos ortasından itibaren Ürdün El Azrak Havaüssü'nde göreve başlayabilecek.

Federal Meclis'ten onay alınacak mı?

Federal hükümet Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilerek Ürdün'de konuşlandırılması konusunda Federal Meclis'ten onay alınmasının gerekmediği görüşünde. Savunma Bakanı von der Leyen çarşamba günkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, IŞİD'le mücadele misyonunda Alman askerlerinin askerlerin konuşlandırıldığı yer konusunda sabit bir yer belirlenmediğini, dolayısıyla konunun tekrar Federal Meclis'in önüne gelmesinin gerekmediğini vurguladı. Askerlerin IŞİD'le mücadele misyonu Suriye, Irak ve bu ülkelere sınır ülkeler olarak tanımlanıyor.

Askerler neden İncirlik'ten çekiliyor?

Türkiye’nin Alman vekillerin İncirlik Üssü’nde konuşlandırılmış Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi Ankara-Berlin hattında gerilime yol açmıştı. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel 5 Haziran'da Ankara'ya giderek Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile İncirlik konusunu son kez görüşmüştü. Çavuşoğlu İncirlik ziyareti konusunda Türkiye'nin PKK ve Gülen mensuplarıyla ilgili Almanya'dan taleplerinin yerine getirilmediği için böyle bir karar aldığını belirtti. Gabriel ise Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gerekeceğini söyledi. Gabriel temaslarının ardından, Almanya'nın askerlerini İncirlik'ten çekmekten başka seçeneği kalmadığını söylemişti.

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DW/afp/dpa/epd, HT/BÖ