T24 LogoT24 Logo
Yaşam

5 sokak köpeği getirene şarjlı süpürge hediye

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde barınağa 5 sokak köpeği getiren herkese şarjlı süpürge hediye ediliyor.

03 Nisan 2009 03:00

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde barınağa 5 sokak köpeği getiren herkese şarjlı süpürge hediye ediliyor.

Sakarya’nın Taraklı İlçesi'nde kaymakamlık ve belediye tarafından sokak hayvanlarını barınakta toplamak amacıyla başlatılan kampanyada, 5 sokak köpeği getirene şarjlı süpürge hediye ediliyor.

Taraklı Kaymakamlığı ve Taraklı Belediyesi tarafından ilçedeki sokak hayvanları için yaptırılan köpek barınağı törenle açıldı. Törende konuşan Taraklı Kaymakamı Ömer Faruk İlhan, barınağı iki amaçla yaptıklarını belirterek, ``Bir tanesi insanları köpeklerden korumak, ikincisi ise köpekleri insanlardan korumak. Hayvanların toplanması için iki yöntem kullandık. Bunlardan biri hayvanların iğne ile uyuşturularak barınağa getirilmesi, diğeri geleneksel yöntemi kullanmak oldu. Bu yöntemle hayvanlara zarar vermeden 5 köpeği barınağa getiren kişiye, şarjlı elektrik süpürgesi hediye edeceğimizi söyledik. Kampanya yankı buldu. Ancak, hayvanlara zarar vererek getirdikleri taktirde bu kampanyadan faydalanamayacaklar. Biz köpek itlafına, canlı itlafına şiddetle karşıyız'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24