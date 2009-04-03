Sakarya’nın Taraklı ilçesinde barınağa 5 sokak köpeği getiren herkese şarjlı süpürge hediye ediliyor.



Sakarya’nın Taraklı İlçesi'nde kaymakamlık ve belediye tarafından sokak hayvanlarını barınakta toplamak amacıyla başlatılan kampanyada, 5 sokak köpeği getirene şarjlı süpürge hediye ediliyor.



Taraklı Kaymakamlığı ve Taraklı Belediyesi tarafından ilçedeki sokak hayvanları için yaptırılan köpek barınağı törenle açıldı. Törende konuşan Taraklı Kaymakamı Ömer Faruk İlhan, barınağı iki amaçla yaptıklarını belirterek, ``Bir tanesi insanları köpeklerden korumak, ikincisi ise köpekleri insanlardan korumak. Hayvanların toplanması için iki yöntem kullandık. Bunlardan biri hayvanların iğne ile uyuşturularak barınağa getirilmesi, diğeri geleneksel yöntemi kullanmak oldu. Bu yöntemle hayvanlara zarar vermeden 5 köpeği barınağa getiren kişiye, şarjlı elektrik süpürgesi hediye edeceğimizi söyledik. Kampanya yankı buldu. Ancak, hayvanlara zarar vererek getirdikleri taktirde bu kampanyadan faydalanamayacaklar. Biz köpek itlafına, canlı itlafına şiddetle karşıyız'' dedi.

