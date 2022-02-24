5 siyasi partisinin İstanbul il başkanları kahvaltıda buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanları bugün kahvaltıda buluştu.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Erhan Erol, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Eray Arda, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı kahvaltıda buluşarak genel siyasi değerlendirme ve İstanbul’la ilgili konularda fikir alışverişinde bulundu.

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun son dakika gelişen programı değişikliği sebebiyle buluşmaya katılamadığı belirtildi.