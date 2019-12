5 sınır karakolunun yeri değişiyor

Ağır silahları katırlarla taşımışlar

AKP ve TSK hesap versin

DTP: Askeri yöntem çare değil





Türkiye yasta

Gül Avrupa ziyaretini iptal etti



Sınırötesi harekâta destek



SALDIRIYA İLK TEPKİLER

Barzani yönetimi saldırıyı kınadı



TEZKERE ÇARŞAMBA'YA



Kimsesiz, garip ve yapayalnız bir karakol

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Karakolu'na yönelik son terör saldırısı, bölgedeki birliklerin güvenliği ile ilgili gerçekleri de ortaya çıkardı. Aralarında Aktütün'ün de bulunduğu terör örgütünün sıkça hedefi haline gelen 5 karakolun güvenli bölgeye taşınması kararlaştırıldı.Bu karar, Aktütün için 2007 yılı sonbaharında verildi. Arazi sarp ve kayalık olduğu için yeni karakol binası ancak 2009 yazına yetişecek. Genelkurmay 2. Başkanı Org. Hasan Iğsız dün düzenlediği basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:* Geçmişte karakollar kaçakçılıkla mücadele için taban alanlara kurulmuş. Aktütün savunma açısından uygun değil, onun için bölük merkezi Berçartepe'ye taşınacak. Geçen sonbaharda bu karar verildi, gelecek yaza kadar hizmete açılacak. Ama kayaklıkları kırmak güç. Taşınmanın gecikmesinin şehitler ile alakası yok. İlk saldırı Bayraktepe'ye oldu. Yine Bayraktepe'ye çıkılacak. Sadece bölük merkezi 300 metre ileriye gidiyor. Karakolları Jandarma Genel Komutanlığı kendi imkânları ile yapıyor. Bölgede 865 tane üs var. Şimdi 5 tane yeni karakolu aynı anda yapıyoruz. Samanlı, Yeşilova, Umurlu (Derecik üçgeninde) Aktütün, Alan karakolları taşınıyor.* Saldırıdaki terörist sayısını vermemiz mümkün değil. Yalnız büyük bir güç yığdıkları belli. Bize göre zamana yayılarak bölgeye yerleşmişler. Bir gece önce birkaç kişilik görüntü alındı. Her alınan görüntü bir eylemin işareti olarak düşünülmemelidir. Yine de eylem olabilir düşüncesi ile o sabah Jandarma Özel Harekât Timi tepeye sevk edilmiş. Güç yönünden zafiyet tespit edilmiş değil. Bu saldırı kullanılan güç bakımından klasik saldırı dışında sayılabilir. Irak hududuna yakın kesimler örgüte bazı avantajlar sağlıyor. Bu bölgeye güç yığabiliyor. Oradan geriye kaçış imkânına sahip olabiliyor.Saldırının öğleden sonra başlatılması örgütün tercihi değil. Takviye jandarma timinin erken temasla çatışmaya girmesi nedeni ile örgüt daha sonraki saatlerde planladığı eylemi daha önce gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Teknik imkânımız aynı anda her tarafı kontrol altına alabilecek düzeyde değil. Dünyada da böyle bir teknoloji mevcut değil. Geniş alanda 100-150 metreyi kontrol altında tutabilirsiniz. Bütün bölgeyi tarayayım derseniz bu seneyi bile bulur ve hiçbir şey bulamayabilirsiniz. Burada seçicilik önemli. Seçim işi maharetle gerçekleştirilmektedir. Bir yere baktığınızda her şeyin röntgenini çekemezsiniz. Gizlilik kurallarına riayet ediliyorsa tespit mümkün olmayabilir. "Burada kuş uçsa görürüz." Hayır. Kimse göremez.Kuzey Irak yönetimi* ABD ile istihbarat alışverişi devam ediyor. Sıkıntımız yok. Irak'ın kuzeyindeki yönetimden aldığımız hiçbir destek yok. Beklentimiz örgüte desteğin kaldırılmasıdır. Sivil halka zarar vermeme temel prensibimiz. Önümüze çıkan fırsatları dahi halkın zarar görme ihtimali varsa değerlendirmiyoruz. Örgüt bunu istismar ediyor. Irak kuzeyindeki yönetimin bu istismarı önleme çabası bulunmuyor.* Örgütün işgal ettiği bölge ile bizim aramızda tampon bölge oluşturulması söylendiği kadar kolay değil. Bunun için buralara birlik bağlamanız gerekir.* 9 Ekim'deki Terör Zirvesi'nde komutanımızın daha önce açıkladığı alanları gündeme getireceğiz. 2007 Ağustos'unda Genelkurmay olarak yasal yetki konusu ifade edilmiştir. Bu konu özellikle mücadelenin desteklenmesi açısından çok önemli bir konudur.