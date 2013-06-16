5 sendika 800 bin üyesiyle yarın genel greve gidiyor

Taksim Gezi Parkı'na dün akşam yapılan polis müdahalesi sonrası Türkiye genelinde bir çok ilde eylemler yapılıyor. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDHB de ortak karar alarak yarın alanlara çıkma kararı aldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kâni Beko, başkanlar kurulu ve DİSK Yönetimi’nden 30 kişinin katıldığı toplantı sonrası aldıkları karara ilişkin ilk açıklamayı hürriyet.com’tr’ye yaptı.

Beko, ‘genel grev’ ifadesini kullanmadan “Üretimden gelen gücümüzü kullanarak alanlara çıkacağız” dedi.

KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul da “Yarın KESK üyeleri işyerlerine gidecek. Buralarda bildiri okunacak. Daha sonra üretimden gelen gücümüzü kullanarak üyelerimi alanlara çıkacak” açıkması yaptı.

KESK Genel Sekreteri Tombul, DİSK’in yanı sıra Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin ortak karar aldıklarını açıkladı. Tombul, anılan örgütlerin üyelerinin yüzbinlerle ifade edildiği aktardı.

Beş sendika ve birlik ortak bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"Baskı ve Şiddete Karşı Direnenlerle Birlikte Alanlardayız

Taksim Gezi Parkı’nın ranta kurban edilmesine karşı gelişen yurttaş duyarlılığını polis terörü ile bastırmaya kalkışan AKP iktidarı Türkiye halkının vicdanının, hak ve adalet arayışının güçlü duvarına çarptı.

AKP iktidarı halkın bu onurlu tepkisine devlet terörüyle karşılık verme yolunu seçti. Hak ve adalet isteyen insanlarımız öldürüldü, onlarcası sakat bırakıldı, binlercesi yaralandı.

Medya iktidar ablukası altına alınarak, Türkiye halkının özgürlükçü muhalefeti hakkında muazzam bir çarpıtma ve karalama kampanyası başlatıldı.

Ancak halkın direnişi kırılamadı, önüne konulan bütün barajları birer birer aştı.

Türkiye halkının vicdan, hak ve adalet direnişiyle sarsılan AKP iktidarı, halkın büyük direnişini kıramayınca, çevre duyarlılığına indirgemeye, yaygın polis terörü ve despotik yönetim tarzına karşı halk tepkisini gayrı meşru hale getirmeye girişti.

Türkiye’nin özgürlüğe sevdalı insanları AKP iktidarının bu oyununa gelmedi. Halkın hak ve özgürlüklerinden vazgeçmeyen ısrarlı direnişi karşısında AKP iktidarı halka karşı, tüm dünyanın gözleri önünde akıl almaz ve vahşi bir saldırı kampanyası başlattı.

Halk direnişinin simgesi haline gelen Gezi Parkı ve Taksim Meydanı iktidarın polisi tarafından kimyasal gazlar ve sıvılarla işgal edildi. Bu da yetmezmiş gibi başta Kızılay olmak üzere ülkenin dört bir yanında kentlerde Dünya’nın gözü önünde ölçüsüz polis şiddeti yaşandı. İnsanların kaybettikleri dostlarını uğurlamak için yapacakları anma törenine dahi korkunç bir polis saldırısı yapıldı.

Çocuklar ve yaşlılar tüm insani değerler ayaklar altına alınarak gaza boğuldu, hırpalandı.

Bu vahşi saldırılarda yaralanan insanlarımız için oluşturulan revirler dağıtıldı, doktorlar, hemşireler gözaltına alındı, tedavi araçları ve malzemeleri tahrip edildi.

Halk muhalefetine sahip çıkan milletvekilleri, uluslararası gözlemciler gazlandı, coplandı.

Bu acımasız polis şiddeti, bizzat Başbakan tarafından miting meydanlarında verilen talimatlarla harekete geçirildi.

Ancak özgürlük ve saygı isteyen halkımız, iktidarın tüm vahşi saldırganlığına inançla, onurla, kararlılıkla, zekayla, aşkla karşı koymayı sürdürüyor. Özgürlük ve onurun, hakkın ve adaletin direnişi büyüyor, tüm Türkiye’yi sarıyor, AKP iktidarın sarsıyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan, halkımızın bu büyük direnişi karşısında giriştiği iç savaş kışkırtıcılığının AKP tabanında karşılık bulmamasından çılgına dönerek, dizginsiz bir baskı rejimi kurma yoluna girdi. Artık sokaklarımızda polis TOMA’larının, Akreplerinin yanında Jandarma TOMA’ları ve askeri birlikleri de görmeye başladık.

Bizler Türkiye halkının hak, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin en köklü emek ve meslek örgütleri olarak, AKP iktidarının despotik bir rejim oluşturma yönündeki bu saldırganlığının durdurulmasını bugünün en yakıcı demokratik görevi olduğu kanısındayız.

Bu nedenle 17 Haziran 2013 Pazartesi günü üyelerimiz iş yerlerine giderek bu saldırganlığa karşı itirazlarını ifade edecek, aciller dışındaki hizmet üretimini durdurarak şehirlerin merkezi meydanlarına yürüyeceklerdir. Halkımızı söz konusu direnişimizde katkıya, hizmet alımından dolayı yaşanacak aksamalardan dolayı anlayışa, eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye için alanlarda birlikte olmaya çağırıyoruz.

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği)

TTB (Türk Tabipleri Birliği)"



Antalya'dan destek



Taksim Gezi Parkı eylemcilerine karşı dün başlayan müdahale ve ardından gelişen eylemlere Antalya'dan destek geldi. Sayıları 500'ü bulan sendika üyeleri Cumhuriyet Meydanı'na kadar yaplıkları yürüyüşün ardından 1 günlük grev kararı alındığını açıkladı.Muratpaşa Kazım Özalp Caddesi'nde toplanan KESK, DİSK ve Halkevleri'nden oluşan grup, saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. 'Her yer Taksim, her yer direniş' pankartı açan ve 'Baskılar bizi yıldıramaz', 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları atan grup, düdük çalarak protestosunu sürdürdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda grup adına açıklama yapan KESK dönem sözcüsü Nurettin Sönmez, hükümetin askerle birlikte halkı yok etmenin derdine düştüğünü belirterek, "Oysa hiçbir güç halkın önünde duramaz ve halk her zaman galip gelir. Son 18 gündür yapılan mücadelede birçok arkadaşımız yaralandı ve 4 arkadaşımızı kaybettik. Buradan AKP faşizmini bir kez daha lanetliyoruz. Dayanışma içinde mücadelemizi sürdüreceğimizi hükümet bilmelidir. Haklarımızı alana kadar bütün emekçileri bütün yol arkadaşlarımızı direnmeye çağırıyorum. Yarın Türkiye genelinde KESK ve DİSK ile Diş Hekimleri Sendikası, hükümeti uyarmak için 1 günlük grev kararı almıştır" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs'tan destek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) pazartesi günü 09.00-12.00 saatleri arasında Taksim Gezi Parkı konusunda Türkiye halkıyla dayanışma grev ve eylemi düzenleyecek.

Sendika, saat 10.00’da KTAMS’tan Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önüne kadar sürecek bir yürüyüş gerçekleştirecek. KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"15 Haziran 2013 tarihinde İstanbul'da kadın, çocuk, yaşlı demeden AKP'nin emriyle polis halkın üzerine copla, kimyasal ve tazyikli suyla saldırmıştır. Yaralılara tıbbi müdahaleye izin verilmemiştir. Gazetecilerin görevlerini yapması engellenmiştir. Otellere, kafelere sığınan yaralıların bulunduğu yerlere gaz bombası atılmıştır. Bunun adı baskıcı, tahakkümcülük ve otoriterliktir.

Bu çerçevede sendikamız KTAMS 17 Haziran 2013 Pazartesi (yarın) tüm ada genelinde 09.00- 12.00 saatleri arasında Türkiye Halkları ve emekçileriyle dayanışma adına grev yapma kararı almıştır.

Tüm siyasi partilerimizi, aydınlarımızı ve gençlerimizi her görüşten yurttaşımızı Türkiye'de yaşanan hak ihlallerini, akıl almaz şiddetteki baskıları kınamak amacıyla sesini yükseltmeye ve 17 Haziran 2013 Pazartesi saat 10.00’da sendikamız KTAMS önünden Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önüne yapacağımız yürüyüşe katılmaya davet ediyoruz. "