Sendikalar 'Gezi' için grevde

DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği), TTB (Türk Tabipleri Birliği), TDB (Türk Diş Hekimleri Birliği) bugün iş bırakacağını açıkladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kâni Beko, başkanlar kurulu ve DİSK Yönetimi’nden 30 kişinin katıldığı toplantı sonrası aldıkları karara ilişkin ilk açıklamayı hürriyet.com’tr’ye yaptı.

Beko, ‘genel grev’ ifadesini kullanmadan “Üretimden gelen gücümüzü kullanarak alanlara çıkacağız” dedi.

KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul da “Yarın KESK üyeleri işyerlerine gidecek. Buralarda bildiri okunacak. Daha sonra üretimden gelen gücümüzü kullanarak üyelerimi alanlara çıkacak” açıkması yaptı.

KESK Genel Sekreteri Tombul, DİSK’in yanı sıra Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin ortak karar aldıklarını açıkladı. Tombul, anılan örgütlerin üyelerinin yüzbinlerle ifade edildiği aktardı.

Yapılan açıklamada, halkın hak ve özgürlüklerinden vazgeçmeyen ısrarlı direnişi karşısında, AKP iktidarının halka karşı, dünyanın gözleri önünde bir saldırı kampanyası başlattığı ileri sürülerek, "Bu nedenle yarın (17 Haziran Pazartesi) üyelerimiz iş yerlerine giderek, bu saldırganlığa karşı itirazlarını ifade edecek, aciller dışındaki hizmet üretimini durdurarak, şehirlerin merkezi meydanlarına yürüyeceklerdir. Halkımızı söz konusu direnişimizde katkıya, hizmet alımından dolayı yaşanacak aksamalardan dolayı anlayışa, eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye için alanlarda birlikte olmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Antalya'dan destek



Taksim Gezi Parkı eylemcilerine karşı dün başlayan müdahale ve ardından gelişen eylemlere Antalya'dan destek geldi.

Sayıları 500'ü bulan sendika üyeleri Cumhuriyet Meydanı'na kadar yaplıkları yürüyüşün ardından 1 günlük grev kararı alındığını açıkladı. Muratpaşa Kazım Özalp Caddesi'nde toplanan KESK, DİSK ve Halkevleri'nden oluşan grup, saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. 'Her yer Taksim, her yer direniş' pankartı açan ve 'Baskılar bizi yıldıramaz', 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları atan grup, düdük çalarak protestosunu sürdürdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda grup adına açıklama yapan KESK dönem sözcüsü Nurettin Sönmez, hükümetin askerle birlikte halkı yok etmenin derdine düştüğünü belirterek, "Oysa hiçbir güç halkın önünde duramaz ve halk her zaman galip gelir. Son 18 gündür yapılan mücadelede birçok arkadaşımız yaralandı ve 4 arkadaşımızı kaybettik. Buradan AKP faşizmini bir kez daha lanetliyoruz. Dayanışma içinde mücadelemizi sürdüreceğimizi hükümet bilmelidir. Haklarımızı alana kadar bütün emekçileri bütün yol arkadaşlarımızı direnmeye çağırıyorum. Yarın Türkiye genelinde KESK ve DİSK ile Diş Hekimleri Sendikası, hükümeti uyarmak için 1 günlük grev kararı almıştır" diye konuştu.