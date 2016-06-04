5 sayıda Fransa

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Fransa'daki işsizlerin sayısı 3,5 milyonu aştı. İşsizlik yüzde 10,3 ile Hollande'nin cumhurbaşkanlığı dönemindeki en yüksek ikinci orana ulaştı. Cumhurbaşkanı yine de işsizliğin hissedilir oranda azaltıldığından söz ediyor. François Hollande seçmene işsizliği yenmeyi vaat etmiş, hatta aksi takdirde ikinci kez cumhurbaşkanlığına adaylığını koymayacağını söylemişti.

Fransız gençleri arasındaki işsizlik ürkütücü boyutlara vardı. Gençlerin yüzde 24'ü çalışacak iş bulamıyor. İşsizliğin artması, büyük şehirlerde protesto gösterilerine yol açtığı için Fransa'nın geleceği açısından iyi bir haber değil. ‘Nuit Debout' (Gece Ayakta) hareketine katılan gençlerle öğrencilerin ne istedikleri tam olarak bilinmese de, toplumda köklü değişiklik yapmak istedikleri anlaşılıyor.

8

Fransızların yüzde 8'i sendika üyesi. Düşük bir oran. Danimarka'da sendikalıların oranı yüzde 66,8'i buluyor. Almanya'da, çalışanların yüzde 18,1'i sendika üyesi.

Bu oran yanıltıcı olabilir. İşyeri temsilciliği seçimlerine çalışanların yüzde 70 ila yüzde 80'i katılıyor. Bu oran sendikalı sayısının az olduğu Fransa'da çalışanların işveren ile yapılan görüşmelerde çıkarlarını savunmadaki kararlılıklarını gösteriyor.

Fransız sendikaları bölünmüş durumda. Bazıları istihdam piyasası reformunu onaylarken, diğerleri reformlara kesinlikle karşı çıkıyor. İşçi sınıfından güç alan CGT sendikası reform karşıtlarının başında geliyor. CGT reform planlarını çöpe attıracak güce sahip olduğunu kanıtlama iddiasında. Sendika reform karşıtı protesto eylemlerinin yaklaşan Avrupa Futbol Şampiyonası'nı da etkileyecek olmasına önem vermiyor.

2

Reform tasarısının 2'inci maddesi. Çalışma Bakanı Myriam El Khomri'nin imzasını taşıdığı için, ‘Khomri Yasası' da deniyor. Bakan sosyalist Fransa'ya liberal görünüm vermeye kalkıştığı için şimşekleri üzerine çekmişti.

Yasalaştığı takdirde 2'inci madde ne anlama gelecek? Açıklaması biraz zor: Bu madde işletmelere çalışanlarla uzlaşmaya varıp, şimdiye kadar bütün sektör ve branşlar için geçerli olan toplu iş sözleşmesini baypas etme imkânı tanıyor. Sendikalar bu maddenin güçlerini erozyona uğratmasından ve fazla mesai zammının makaslanmasından endişe ediyor. 2'inci madde işverene 35 saatlik haftalık mesai süresini dolaylı olarak kaldırma yolunu açıyor. 2'inci madde bu gibi uygulamalara sınırlama getirdiği halde sendikaların tepkisine yol açıyor.

127

Fransa uluslararası istihdam piyasası esnekliğine dayalı rekabet endeksinin 127'inci sırasında yer alıyor. Altyapı ve internet erişimi gibi faktörler de dikkate alındığında rekabet endeksinde 22'inciliğe yükselse de, bu sıra Avrupa Birliği'nin ikinci büyük ekonomisini barındıran Fransa'ya yakışmıyor. Durumunu düzeltmediği takdirde Fransa'nın borçları artmaya devam edecek ve bütün AB bundan olumsuz etkilenecek. Fransa'nın en büyük dezavantajı istihdam piyasasının esneksizliği. Ekonomistler, Fransa'nın yeniden AB ekonomisine canlılık kazandırabilmesi için bunun değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu nedenle hükümet de, gerekirse parlamentonun onayını da almadan reformları hayata geçirmeye çalışıyor.

14

Yarın seçim olsa Fransızların sadece yüzde 14'ü François Hollande'ı seçerdi.

Yüzde 14 beterin de beteri bir oran. Cumhurbaşkanı şimdiye kadar somut başarı kazanabilmiş değil. Adı sadece yarım kalmış girişimlerle anılıyor. Bu durumu değiştirmek ve başardığını gösterebilmek için her yolu deneyeceği anlaşılıyor. Yine pes ederse siyasi miras hanesi boş kalacak. Çalışma yasası taslağını kapsamlı reform olmaktan çıkaracak derecede sulandırdı. Şimdi tavır alıyor ama sendikaları ikna edemiyor. 10 Haziran'da başlayacak olan Avrupa'nın en büyük futbol şöleninin barış ve şenlik havası içinde geçebilmesi için Fransa'nın problemlerine derhal çözüm bulması kolay olmayacak.