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5 savaş uçağı Kuzey Irak'ta!

Hakkari'nin Çukurca İlçesi üzerinden Irak'ın kuzeyine geçen uçaklar, Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki PKK kamplarının üzerinde keşif uçuşu yaptı

25 Mart 2013 17:32

Diyarbakır'dan bu sabah saatlerinde kalkan 5 savaş uçağı Irak'ın kuzeyinde bulunan Behdinan bölgesindeki PKK kampları üzerinde keşif amaçlı uçuş yaptı.

Diyarbakır'da 21 Mart nevruz etkinlikleri sırasında Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin mektubunun okunması ardından Diyarbakır'daki 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden 5 F-16 savaş uçağı havalandı. Hakkari'nin Çukurca İlçesi üzerinden Irak'ın kuzeyine geçen uçaklar, Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki PKK kamplarının üzerinde keşif uçuşu yaptı.

Savaş uçaklarının bölgedeki PKK'lı grupların hareketlerini izlemek amacıyla keşif- istihbarat uçuşu yaptıklarını belirtildi. Harekat sırasında herhangi bir bölgeye bombardıman yapılmadığı, keşif amaçlı uçuşların bundan sonra da yapılacağı belirtildi. İstihbarat amaçlı keşif uçuşlarının bölgedeki PKK kampları ve varlığının olağandışı hareketlerinin tespit edilmesi ve izlenmesi için sık tekrarlanacağı belirtildi. PKK'lı grupların Türkiye sınırlarına yönelik herhangi bir silahlı faaliyette bulunmamaları durumunda bombardıman yoluna gidilmeyeceği, keşif uçuşlarının tamamiyle izleme ve tespit amacıyla yapıldığı kaydedildi.

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