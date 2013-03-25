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Yaşam

5 santimlik penis boşanma nedeni oldu!

'Evliliğimiz süresince hiç seks yapmadık. Penisi o kadar küçük ki bir çocuğunki kadar. Sadece 5 cm'

25 Mart 2013 14:30

Tayvanlı bir kadın, kocasının penisinin boyutunu dert ederek boşandı.

Adının Zhang olduğu öğrenilen 52 yaşındaki kadın, Zhou adlı kocasının cinsel organının 5cm uzunluğunda olduğunu iddia ederek, yatakta da iyi performans göstermemekle de itham etti.

Tüm evlilikleri süresince hiç seks yapmadıklarını belirten kadın, "Penisi o kadar küçük ki, bir çocuğunki kadar, sadece 5 cm" şeklinde konuştu.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, kocasını iktidarsızlıkla da suçlayan Zhang, eşinin geceleri yeterince iyi performans göstermediğini iddia etti.

Zhou ise bu iddiaya, "Ben, sabahları ilişkiye girmeyi tercih ederim, ama o sürekli gece istedi. Gece ise ben hep çok bitkinim" diyerek cevap verdi.

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