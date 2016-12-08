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Bilim / Teknoloji

5 saatten az uyuyarak direksiyona geçmek alkol kadar tehlikeli!

Uykusuz araba kullanmak, diğer sürücüler ve yayalar için de tehlike oluşturuyor

08 Aralık 2016 15:29

Amerikalı dernek tarafından yapılan araştırmada 5 saatten az uyuyarak araç kullanmanın alkollü olarak kullanmak kadar tehlikeli olduğu ortaya çıktı. 

Amerikan Otomobil Derneği (AAA) tarafından yapılan bir araştırma, 5 saatten az uykuyla direksiyon başına geçmenin alkollü araba kullanmak kadar tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

AAA'nın 2016'daki araştırmasına göre uykusuz araba kullananlar, kendileri için olduğu kadar diğer araç sürücüleri ve yayalar için de tehlike oluşturuyor. AAA, uykusuz araba kullanırken kaza yapma olasılığının iki kat arttığını belirtirken, 5 ve daha az saat uykuyla araç kullanmanın bu olasılığı en az dörde katladığı bildiriliyor.

AAA'ya göre sürücü uykusuzsa alkollü araç kullanmanın getirdiği hataları yaparak kazaya neden oluyor.

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