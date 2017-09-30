5 saatlik ameliyatla bacağı kurtarıldı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da av tüfeğiyle vurulan 21 yaşındaki Cihan Küçükala\'nın kopan bacak atar damarları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar\'ın gerçekleştirdiğ 5 saat süren ameliyatla dikildi.

Seydikemer İlçesi\'nde geçen 24 Eylül\'de çıkan kavgada yakın mesafeden av tüfeğiyle vurulan Cihan Küçükala\'nın sol bacağı diz altından parçalandı. Fethiye\'de özel bir hastanede yapılan ilk müdahalede, diz altındaki atar damarların tamamının koptuğu ve ciddi şekilde parçalandığı tespit edilen Cihan Küçükala, Fethiye Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Hastanede kalp-damar cerrahisi uzmanları tarafından yapılan tetkikler sonucu da Küçükala\'nın ameliyatının yapılmasının mümkün olmadığı, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilmesi gerektiği ifade edildi. Saatler kaybeden yaralının, her geçen dakika kansızlıktan giderek morarmaya, kangren olmaya başlayan bacağını kaybetme riski artınca, Muğla Kamu Hastaneler Birliği Kriz Merkezi devreye girdi. MSKÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar tarafından 5 saat süren ameliyatla kopan tüm damarlar yeniden dikildi.

Doç.Dr. Buğra Harmandar, hastanın geldiğinde en az 4-5 saat kadar kansız kaldığını söyleyerek \"Diz altı soğumuş, morarmış ve kangren olmak üzereydi. Zaten sevk edildiği yerlerde de bu bacağı kurtarmanın mümkün olmadığı ve hastanın bacağının diz altından kesilebileceği söylenmişti. Çekilen filmlerde bacak içerisinde silme saçmalar görünüyordu ve fibula kemiği ise tamamen parçalanmıştı. Saat 23.00\'ten sabah 04.00\'e kadar süren uzun bir ameliyatla diz altı seviyede kopan tüm atar damarları tamir ederek bacağın yeniden kanlanmasını sağladık. Bacak içerisinde hayati tehlike oluşturabilecek tüm saçma parçalarını da temizledik. Şimdi hastamız çok iyi. Bacağı kurtuldu. Av tüfeğinin bacağın iç ve dış kısmında açtığı büyük yara açıklıkları ise yine Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Bölümü tarafından önümüzdeki hafta tedavi edilerek kapatılacak. Böyle genç bir hastanın bacağını kesilmekten kurtardığımız için çok mutluyuz\" dedi.

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