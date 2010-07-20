-5 POLİS MEMURU TABURCU SİİRT (A.A) - 20.07.2010 - Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen saldırıda yaralanan polis memurları tedavi gördükleri Siirt Devlet Hastanesinden taburcu edildi. Siirt Emniyet Müdürü Celali Topuz, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür ile birlikte Siirt Devlet Hastanesinde tedavi gören polis memurlarını taburcu olmadan önce ziyaret etti. Polis memurlarının durumları ile ilgili doktorlarından bilgi alan Topuz, yaralıların nakli ve tedavilerinde emeği geçen silahlı kuvvetlere ve sağlık personeline teşekkür etti. Sağlık Müdürü Dr. Ömür de olay anından itibaren sağlık alanında çok mükemmel bir organizasyon yapıldığını ve yapılan tedavilerinden çok mutlu olduğunu belirtti. Polis memuru Veysel Doğru da ''Devletimiz gerçekten büyük. Ülkenin dört bir yanından geldik. Ne amaçla geldik? Neler gördük? Emniyet müdürümüz, sağlık müdürümüz, basın mensupları Allah hepinizden razı olsun'' dedi. Pervari ilçesinde 17 Temmuzda İlçe Emniyet Amirliği ve Komando Bölüğüne terör örgütü PKK mensuplarınca roketatarlı saldırı düzenlenmiş, olayda, polis memurları Mehmet Kemal Karakaş, İsrafil Çakır, Abdülkadir Altun, Arif Zengin ve Veysel Doğru ile Pervari İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli erler Ramazan Aydemir, Soner Gördü ve Uğur Karamazı yaralanmıştı.