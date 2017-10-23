5 PKK'lının öldürüldüğü operasyonda 174 kilo esrar ele geçirildi

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL\'ün Genç İlçesi kırsalında 5 teröristin öldürülğü operasyon kapsamında bölgede yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ile 174 kilo esrar ele geçirildi.

Genç İlçesi Toklu Mezrası kırasılında 20-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, biri kadın 5 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, arama tarama faaliyetlerinde silah ve mühimmat ile esrar ele geçirildi. Bingöl Valiliği\'nden yapılan açıklamada, 5 M-16 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 Kaleşnikov piyade tüfeği, 1 adet 7,65 mm. tabanca, 17 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 Kaleşnikov piyade tüfeği Şarjörü, 500 adet 5,56 mm. mermi, 97 adet 7,62 mm. mermi, 1 gündüz görüş dürbünü, 3 büyük Yeasu telsiz, 1 Yeasu el telsizi, 174 kilo esrar, örgütsel doküman ile elektronik cihaz ve muhteviyatları, bol miktarda yaşam malzemesi bulunduğu bildirildi.

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