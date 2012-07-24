5 askerin şehit olduğu helikopterden kurtulan binbaşı düşüş anını anlattı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki helikopter kazasından yaralı kurtulan Jandarma Pilot Binbaşı Kürşat Celal Konukçu, olay anını anlattı. Binbaşı Konukçu, ''Havadan indirme yapmak için istikametimizi tepeye çevirdiğimiz anda süratle güç ve takatsizlik yaşadık. Motor güç kollarını kapattık ve yamaçtan 200 metre aşağı doğru kaymaya başladık” dedi.



Vali Münir Karaloğlu ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç, Alay Komutanı Albay Nurettin Alkan ve Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki helikopter kazasında ve Yeşiltaş Karakolu'nda el patlaması sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Vali Karaloğlu, Yüksekova ilçesindeki helikopter kazasında yaralandıktan sonra Van Asker Hastanesi'nde tedavisi devam eden helikopterin pilotu Jandarma Pilot Binbaşı Kürşat Celal Konukçu'ya “geçmiş olsun” dileğinde bulundu.

Ziyaretçilerine olay günü yaşananları anlatan Binbaşı Konukçu, görev bölgesine gitmek üzere Yüksekova'dan üç helikopter ile kalkış yaptıklarını belirterek, kalkış öncesinde bölük komutanı tarafından iniş yapılacak yerin koordinatlarını aldıklarını söyledi.



'200 metre aşağıya kaydık'



İniş yapacakları bölgeye ulaştıklarında daha önceden yapılmış, ancak boş olan mevziler gördüklerini anlatan Konukçu, şöyle konuştu:

''Mevzileri gördüğümde, 'oraya indirmeyelim, mayın yüzünden zayiat verebiliriz' dedim ve daha kenarda bir nokta seçtim. Helikopter ile o noktaya geldik ve tutunduk. O esnada havadan indirmeye kara vermiştik. Havadan indirme yapmak için istikametimizi tepeye çevirdiğimiz anda süratle güç ve takatsizlik yaşadık. Ben daha önce böyle yoğun bir güç düşüşü görmemiştim. Çaresiz kaldık ve yangın çıkmasın, patlama olmasın diye motor güç kollarını kapattık ve yamaçtan 200 metre aşağı doğru kaymaya başladık.''

Vali Karaloğlu, buradaki ziyaretin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavileri devam eden diğer yaralıları da ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.



Vali Karaloğlu: Çok açık bir kaza



Vali Karaloğlu, “Helikopterin düşürüldüğü iddiaları basında yer aldı. Böyle bir şey olabilir mi?” yönündeki soruya “Siz de bütün yaralılardan dinlediniz. Birileri tabii her şeyi kullanmak istiyor. Ama basınımızın bu konuda dikkatli olması lazım. Genelkurmayımızın, kolordumuzun ve bizim açıklamalarımız ortada. Bu çok açık bir kaza. Bunu çok farklı yönlerde değerlendirmek yanlış olur” diye yanıt verdi.

Pilotun mayın ihtimaline göre hareket ettiğini belirten Karaloğlu, “Pilot onu gözeterek iner. Bu arkadaşlar terör bölgesinde görev yapıyor ve her pilot iniş yerini kontrol ederek iner. Bu arkadaşımız da kontrol ettiğini zaten söylüyor. Tabii ki bölge terör bölgesi ve bu risk her zaman vardır. Ama bu olayda böyle bir şey söz konusu değildir'' dedi.