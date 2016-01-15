5. Pembe Hayat Kuirfest Ankara’da başladı

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 5’inci Pembe Hayat KuirFest başladı. Kuir Festival, LGBTT hakları mücadelesine sanat aracılığıyla ifade alanları yaratmayı amaçlıyor.

Pembe Hayat KuirFest, beş yıldır yalnızca sinemayla değil; programında yer verdiği video, edebiyat, tiyatro, müzik gibi pek çok ifade biçimiyle de LGBTT’lere yönelik ayrımcılığa ve şiddete dikkat çekiyor, Türkiye’de kuir teorinin ve sanatın birlikte konuşulmasına ve tartışılmasına da olanak sağlıyor.

Pembe Hayat KuirFest beşinci yılında, Tayland’dan İsveç’e, Güney Afrika’dan Uruguay’a yaklaşık 20 ülkeden 50’nin üzerinde filmin yanı sıra atölyeleri, söyleşileri, sergi ve partileriyle yeni yılın festival sezonunun fitilini ateşliyor.

KuirFest, dünya festivallerinden ödüllü kurmaca filmler ve belgeseller, sinema tarihinin yönünü değiştiren kült yapımlar, dünyanın dört bir yanından programcılarla birlikte hazırlanan kısa film ve animasyon seçkileriyle yoldaşlık, kimlik, ırk, aşk, dostluk, aile, büyüme, ayrımcılık, direniş, sanat gibi temaları merkezine alırken, dünyanın dört bir yanından yapımlarla dünden bugüne kuir hareketin tarihini de mercek altına alıyor.

Festivalde filmler “Gökkuşağının Altında”, “Kuir Belgeseller”, “qÜLT” bölümleri altında gösteriliyor.

Ayrıca festival kapsamında bu yıl ilk kez bir kısa film yarışması yer alıyor.

Bu sene iki şehirde birden gerçekleşecek olan Kuir Fest, Ankara’da 15 Ocak’ta başşlayan ve 22 Ocak’a kadar sürecek olan festival, 23-25 Ocak tarihlerinde ise “Başka Sinema” çatısı altında İstanbul’a uğrayacak.

Festival mekanları ve biletler

Pembe Hayat KuirFest’in film gösterimleri ve söyleşileri bu yıl Ankara’da Kızılay Büyülü Fener Sineması, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Torun’da; İstanbul’da ise Başka Sinema ev sahipliğinde Fransız Kültür Merkezi ve yanı sıra Pera Müzesi ve Goethe-Enstitüsü’nde gerçekleştirilecek.

Sinemaseverler, biletlerini Fransız Kültür Merkezi ve Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda açılacak gişelerden satın alabilirler. Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Torun’da, İstanbul’da Pera Müzesi ve Goethe-Enstitüsü’nde gerçekleşecek etkinlik ve gösterimler ücretsizdir.

Ayrılı bilgi için: http://www.pembehayatkuirfest.org/