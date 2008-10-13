5 okulun elektriği kesildi

Adana'da borcunu ödemeyen okulların elektriklerinin kesilmesi için düğmeye basıldı.

432 bin öğrencinin eğitim gördüğü Adana’da ilköğretim ve liselerin yaklaşık 2 milyon 990 bin YTL borcu tahsil edemeyen Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ekipleri, elektrikleri kesip, sayaçları mühürlemeye başladı. İlk etapta Cebesoy, İsmet İnönü, Hayriye Kemal Kusun, Celalettin Seyhan, Süreyya Nihat Oral ilköğretim okulları ile Sabancı Anadolu Tekstil Meslek Lisesi’nin elektrikleri kesildi. TEDAŞ’ın elektriği kesilecekler listesinde 270 okulun olduğu öğrenildi.

Adana Valisi İlhan Atış, borcunu ödemeyen kamu kurumlarında elektrik kesintisi uygulamasının Başbakanlık emri olduğunu belirtirken, “TEDAŞ borcunu ödemeyen okulların elektriklerini kesecek. Ama biz kesilmemesi için uğraşıyoruz. Borcu taksitlendirmeye uğraşıyoruz. Borcu olmayan okul yok gibi. Valilik olarak komisyon kurduk, TEDAŞ Bölge Müdürü ile görüştük. Çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.



SENDİKALAR TEPKİLİ



TEDAŞ’ın okullardaki elektrik kesintisine Eğitim Sen ve Eğitim İş sendikaları tepki gösterdi. Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Güven Boğa, hükümetin, bu yöntemle eğitimi özelleştirmeye çalıştığını ileri sürdü.

Eğitim İş Adana Şube Başkanı İsa Kayadan da, “İktidar oy deposu olarak gördüğü yoksul kesime erzak ve kömür dağıtımı yaparken ödenek sıkıntısı çekmiyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetiştiği ikinci yuvamız olan okullarımızın elektriği, suyu kesiliyor" dedi. .



14.5 MİLYON YTL DE SU BORCU VAR



Elektrik faturalarını ödeyemeyen Adana’da okulların son 4 yıllık su borcu ise faiziyle birlikte 14 milyon 486 bin YTL’ye ulaştı. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Bayram Merdan, 9 milyon 958 bin YTL’si ana olmak üzere toplam 14 milyon 486 bin YTL alacağa rağmen okullarda herhangi bir kesintiye gidilmediğini söyledi. Bayram Merdan, borcun tahsili için yazışmalar yapıldığını, ödenek beklediklerini belirtip, “Sonuçta bu okullar ve öğrenciler bizim. Onların sıkıntı yaşamasını istemeyiz. Ama ASKİ de bizim. Su borçlarını tahsil edersek, hizmetlerimizi daha güzel bir şekilde vermiş oluruz” diye konuştu.



