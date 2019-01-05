5 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk: \"Sezon sonu ligde kalacağız\"

\"En az 6 transfer yapmak istiyoruz\"

(ÖZEL) Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk: \"Hedef; her maçı kazanmak\"

\"Önceliğimiz eldeki futbolcuları mutlu etmek\"

\"5-6 oyuncuyla yolları ayırabiliriz\"

FENERBAHÇE

11.15 Sarı lacivertlilerde devre arası kamp çalışmaları devam edecek.

13.00 Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal basın toplantısında konuşacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 18.00 Siyah beyazlılarda ikinci devre hazırlıkları sürüyor.



GALATASARAY

11.00 Galatasaray Kulübü Divan Kurulu\'nun olağanüstü toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu\'nda yapılacak.

11.30 Devre arası hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı kırmızılılar Antalya\'ya gidecek.

12.30 Takımın Antalya\'da karşılanışı.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

11.00 Turuncu-lacivertliler kamp için Antalya\'ya gidecek.

12.00 İstanbul ekibi Antalya\'ya varacak.

12.30 Yeni transfer Robinho, başkan Göksel Gümüşdağ\'ın da yer alacağı törenle imzayı atacak.

TRABZONSPOR

18.00 Bordo mavililerde çalışmalar devam edecek.

BURSASPOR

10.00-18.00 Hazırlıklar çift idmanla devam edecek.

Diğer takımlar da hazırlıklarını sürdürüyor ve takipleri yapılıyor (Konyaspor, Erzurumspor, Ankaragücü, Kayserispor, Akhisar, Alanyaspor, Antalyasor, Sivasspor, Rizespor...)

HAKEM SEMİNERİ

Antalya\'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri kapsamında A klasman hakemleri ile yardımcı hakemlere atletik test uygulanacak.

BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Ligi-

13.00 Beşiktaş Sompo Japan - Adatıp Sakarya BŞB Basketbol

15.15 Galatasaray - Arel Üniv. Büyükçekmece

17.30 İstanbul BBSK - Anadolu Efes

-Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

14.00 Çukurova Basketbol - Fenerbahçe

14.00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol - Botaş

16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Hatay BŞB

VOLEYBOL

-Kadınlar AXA Sigorta Kupavoley-

17.00 Çanakkale Bld. - Beşiktaş