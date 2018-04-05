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Spor

5 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAY 11

05 Nisan 2018 12:34

GALATASARAY
11.30 Sarı-Kırmızılı ekip Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.
14.00 Başkan Adayı Ali Fatinoğlu yönetim kurulu aday listesi ve çalışmalarını anlatacak.

TRABZONSPOR
- Başkan adayı Ahmet Ağaoğlu basın toplantısı düzenleyecek.

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertli ekip Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek
- 16.45 Eski başkanlardan Ali Şen\'in eşi Benta Şen\'in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından defnedilecek.

BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlı ekip Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.
09.30 \"Lenovo Game On\" tanıtımı yapılacak

HAKEMLER, PFDK VE TAHKİM KURULU KARARLARI AÇIKLANACAK

TÜRKİYE RIOT GAMES BASIN TOPLANTISI
10.30 Basın Toplantısı

UEFA AVRUPA LİGİ
22.05 Arsenal - CSKA Moskova
22.05 Atletico Madrid - Sporting Lisbon
22.05 Lazio - Salzburg
22.05 RB Leipzig - Marsilya

BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi-
20.15 Fenerbahçe Doğuş - Unicaja Malaga

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
18.30 Çukurova Basketbol - Mersin BŞB

VOLEYBOL
- CEV Şampiyonlar Ligi-
19.00 Vakıfbank - Volero Zurich 
21.30 Igor Gorgonzola Novara - Galatasaray

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