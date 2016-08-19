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Kültür-Sanat

5. Mural İstanbul Street Art Festival başladı

Festival 7 Eylül'e kadar sürecek

19 Ağustos 2016 17:33

Mural İstanbul Street Art Festival 5. yılını kutluyor. Dünyanın farklı noktalarından gelen sokak sanatçıları “Mural-ist” Festivali ile Kadıköy'de buluşuyor. 17 Ağustos’ta başlayan festival, 7 Eylül tarihine kadar Kadıköy sokaklarını renklendirecek. 

Kültür Servisi'nin haberine göre, Kadıköy Belediyesi ve ÇEKÜL işbirliğiyle Yeldeğirmeni Mahalle Yenileme Projesi kapsamında 2012 yılında ilki gerçekleşen Mural-ist, dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları Kadıköy sokaklarında ağırlamaya devam ediyor. Bugüne kadar yirmi beşten fazla bina cephesinin renklendirildiği festivale, Rustam Qubic, Wicx, Esk Reyn, Furkan Nuka, Jaz, Pixel Pacho gibi sanatçılar katıldı. Türkiye’de bina cephelerinin tümüyle boyandığı ilk etkinlik olan Mural-ist bu yıl, Arjantin / Buenos Aires’ten gelen Chu, İstanbullu sanatçılar Ares, Lakormis, Tabone ve Eskişehir’den The Writer Material’ı konuk ediyor. Sanatçılar önceden belirlenmiş mahallelerde çalışacaklar. Aynı zamanda sanatçıların festival kapsamında yaptıkları çalışmaları içeren bir katalog da hazırlanacak.

Festival programı şöyle:

17-22 Ağustos // Chu - Rasimpaşa Mahallesi, Halitağa Caddesi, No: 57

25-31 Ağustos // Ares - Acıbadem Mahallesi, Bedrettin Sokak, No:5

29 Ağustos - 4 Eylül // Lakormis - Osmanağa Mahallesi, Hasırcı Sokak, No:20

1-3 Eylül // Tabone - Bölge henüz belirtilmemiş.

1-7 Eylül  // The Writer Material - Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi, Hasanpaşa Mahallesi, Nazifbey Sokak, No:18

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MuralİstanbulStreet Art Festival

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