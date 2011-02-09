-5 MİLYONA YAKIN ARAÇ "SINIFTA KALDI" ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - TÜVTURK araç muayene istasyonlarının faaliyet gösterdiği 3 yılda yapılan kontrollerde 4 milyon 895 bin 102 taşıt ilk muayeneyi geçemedi. Alınan bilgiye göre, araç muayene istasyonlarının devreye girdiği Ocak 2008'den 31 Ocak 2011'e kadar 12 milyon 27 bin 939 araç ''periyodik'' muayeneye girdi. Muayene edilen taşıtların 622 bin 832'si ''kusursuz'', 6 milyon 510 bin 5'i ''hafif kusurlu'' bulunarak muayeneden geçerken, 4 milyon 244 bin 818'i ''ağır kusurlu'' ve 650 bin 284'ü ''emniyetsiz'' bulunarak tekrar muayeneye çağrıldı. Buna göre, Ocak 2008'den bu ayın başına kadar Türkiye'de muayene edilen araçların yüzde 5'i ''kusursuz'', yüzde 41'i ''ağır kusurlu'' ya da ''emniyetsiz'', yüzde 54'ü ise ''hafif kusurlu'' bulundu. Araç muayenelerinde en çok arka servis freni ve araç şasi numaralarına ilişkin eksikliklerle karşılaşılırken, ''ağır kusurlu'' kabul edilme nedenleri ''arka servis freni etkisinin kabul edilebilir düzeyde olmaması'', ''geçerli egzoz emisyon ruhsatı bulunmaması'', ''el freninin frenleme etkisinin yeterli olmaması'', ''cam yıkama sisteminin çalışmaması'' şeklinde sıralandı. Taşıtların ''emniyetsiz'' kabul edilmesi de en çok araç şasi numaralarına ilişkin eksikliklerden kaynaklandı. Araç muayene istasyonlarında yapılan kontroller sonucunda ''emniyetsiz'' ve ''ağır kusurlu'' gruplarına girerek ikinci kez muayeneye çağrılan araçlardan 4 milyon 632 bin 36'sı bu kontrolü geçmeyi başardı. Bu arada ikinci sefer de muayeneden geçemeyen araçların sahipleri, sonraki muayeneler için ücret ödemek zorunda kalıyor. ''Hafif kusurlu' bulunan araçların muayenesi ise onaylanıyor.