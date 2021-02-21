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5 milyon TL değerinde 16 bin 440 şişe kaçak içki ele geçirildi

21 Şubat 2021 09:17

Mardin'de Irak'a gitmek için yola çıkan TIR'a  polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirdi.

Mardin Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kızıltepe’de, kaçak içkilerin gümrük mühürlü bir TIR’dan, mührü bozmadan başka bir TIR’a nakledilerek piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. Hareket geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 16 bin 440 şişe gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Mersin gümrüğünde içkilerin yüklemesi yapılan TIR’ın Irak’a gitmek için yola çıktığı, Kızıltepe ilçesinde başka bir TIR’a yükleme yapılmak istenerek Türkiye genelinde piyasaya sürüleceği öğrenildi. TIR’a ele konulurken, 2 kişi ise gözaltına alındı. (DHA)

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