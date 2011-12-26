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Yaşam

5 milyon tık yasak getirdi

Emniyet, personel bir günde sosyal paylaşım sitelerini 5 milyon kez tıklayınca Facebook ve Twitter yasağı getirdi.

26 Aralık 2011 02:00



 T24-  Emniyet Genel Müdürlüğü, personel bir günde sosyal paylaşım sitelerini 5 milyon kez tıklayınca Facebook ve Twitter yasağı getirdi.




Sabah'ın haberine göre, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan 6 bin polisin kullandığı internet ağını inceledi. Yapılan araştırmada internet bağlantılı 3 bin bilgisayardan bir günde sosyal medya ve çeşitli web sitelerinin 5 milyon kez tıklandığı saptandı. Rakam üst düzey polis müdürlerini hayrete düşürdü.


Çeşitli rütbelerdeki polislerin bazı özel bilgilerini bu siteler aracılığıyla paylaşması ve güvenlik zafiyeti yaratabileceği yasağın konulmasında önemli rol oynadı.
 

Bilgi İşlem uzmanlarının incelemesi, yalnızca Genel Müdürlük'te görevli personelle sınırlı tutuldu. 10 bin personelin 6 bininin internete bağlanabildiği, 3 bininin ise Pol-Net'e girdiği anlaşıldı.


İnternet bağlantılı 3 bin bilgisayardan en çok girilen sitelerin ise facebook ile twitter olduğu görüldü. Bir günde facebook'un bir milyon kez tıklandığı belirlendi. Sosyal medyadan sonra en çok girilenler listesinde ikinci el satış yapan alış veriş siteleri oldu.

Polislerin sosyal ağa ve diğer internet portallarına girmemesinin mesai saatleri ile sınırlı tutulduğu ifade edildi. Öğle izninde internet bağlantılarının açıldığını belirten yetkililer, dileyen personelin Facebook/Twitter gibi sosyal medyaya mesai saatleri dışında girebildiğini bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, üç yıl önce de polise Facebook yasağı koymuştu.


 

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