5 milyon müşterinin kişisel bilgileri çalındı

Merkezi Hong Kong'da bulunan, çocuklara eğitim amaçlı elektronik ürün üreten VTech firmasından yapılan açıklamaya göre, bilgisayar korsanları 5 milyon müşterinin bilgilerini çaldı.

14 Kasım'da meydana gelen olayda, kredi kartı numaralarına ulaşamayan bilgisayar korsanları; isim, soyad, e-posta, posta ve IP adresleri ile şifre bilgilerini ise elde etti.

Firma, müşterilerine ait veri tabanın çalınmasının ardından 13 web sitesinin yayınını durdurdu.

ABD dışında, İrlanda, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Lüksemburg, Hong Kong, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'daki müşterilerin etkilendiği olayla ilgili Connecticut Başsavcısının soruşturma açacağı bildirildi.