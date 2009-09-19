5 milyon $'lık fidye cinayeti

İstanbul'da kuyumcu dükkanları, Gebze'de de iş merkezleri bulunan işadamı Abdurrahman Sever’in, 5 milyon dolar fidye için 6 kişilik çete tarafından kaçırılıp öldürüldüğü ortaya çıktı.



Pendik'te 10'u aşkın kuyumcu dükkanı bulunan Abdurrahman Sever (55),iki hafta önce Gebze'den İstanbul'daki evine gelirken esrarengiz bir şekilde kayboldu. Pendik'te oturduğu işadamının ailesi polise başvurarak, Abdurrahman Sever'in hayatından endişe ettiklerini söyleyerek başvuruda bulundular.



İşadamının ailesi bir arsa satışından yanında 52 bin TL bulunan Abdurrahman Sever'in para için öldürülmüş olabileceğini söyledi. Polis soruşturma başlattı. Bir süre sonra kayıp işadamının 34 SVR 49 plakalı aracı Yozgat'ta yakılmış olarak bulundu. Bu arada aileyi arayan kimliği meçhul kişiler Abdurrahman Sever'in hayatı için 5 milyon dolar fidye istediklerini ve daha sonra arayacaklarını söyledi.



Gasp Büro Amirliği dedektifleri işadamının cep telefonu kayıtlarını inceledi. Abdurrahman Sever'i kaçırdıkları tahmin edilen 3 kişinin ismi belirlendi. Fidyecilerin bir daha aramaması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.



Gömdükleri yeri hatırlamıyorlar



Eş zamanlı yapılan baskınlarda fidye çetesinin üyeleri İ.K., M.G., M.K. C.Ç., K.Ş. ile M.D. gözaltına alındı. Polis, şüphelilerden İ.K.'nın binbaşı rütbesiyle görev yaparken ordudan atıldığ, çete üyesi M.G.'nin de uzman çavuş olarak görev yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atıldığı söyledi. Şüpheliler, sorgularında Abdurrahman Sever'i kaçırdıktan hemen sonra öldürdüklerini ve Elmadağ'da ormanlık alana gömdüklerini söyledi. Özel bir ekibin Ankara'ya götürdüğü şüpheliler ile birlikte ceset arandı. Şüpheliler, rastgele gömdükleri için yeri hatırlamakta güçlük çekti. Gün boyu yapılan aramalar sonucu Abdurrahman Sever'in cesedi bulundu.



Şüpheliler tekrar İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.Gözaltında bulunanlar İlk ifadelerinde cinayeti para için işlediklerini söyledi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.