5 milyon dolarlık dava sil baştan



Ahmet Hamoğlu’nun tazminatsız boşadığı eşi Karababa’nın Yargıtay’a yaptığı itiraz kabul edildi.



Hamoğlu Şirketleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamoğlu, sigortacı eşi Özlem Hamoğlu’ndan (Karababa) şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için dava açmıştı. Hamoğlu, anlaşmalı olarak boşanmak istediği eşine, bir ev, bir Toyota marka araba ve aylık 2 bin dolar nafaka vermek istemişti. Ancak Özlem Karababa 5 milyon dolar tazminat isteyince Hamoğlu “Eşim servet avcısı, bunu ispatlayacağım” demişti. Dava sonunda mahkeme, Hamoğlu’nu haklı görmüş ve çiftin tazminatsız boşanmasına karar vermişti.



Özlem Karababa ise kararı temyiz etmişti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi dosyayı inceledikten sonra, genç kadının itirazını haklı bulup yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Ahmet Hamoğlu’nun eşine şiddet uyguladığını, bu yüzden karı-kocanın ayrı yaşamaya başladığını belirten Yargıtay kararında şöyle denildi: “Ayrı yaşamaya başlanan dönemde kocanın sadakatsiz davranışlar içine girdiği, bu nedenle boşanmada kocanın ağır kusurlu olduğu anlaşılmıştır.



Toplanan delilerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda tazminat isteyen kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir.” Yargıtay’ın bozma kararından sonra Özlem Karababa’nın Silivri Adliyesi’nde yeniden görülecek davada 5 milyon dolarlık tazminat talebinde ısrarlı olacağı öğrenildi.

