5 milyar dolarlık diyet

T24-Türkiye Obezite Derneği'nin araştırmasına göre, spor salonlarından diyetisyen harcamalarına kadar Türkiye'de diyet, 5 milyar dolarlık dev bir sektöre dönüştü.



Sevgi Sayar Başaran'ın Radikal gazetesinde yayımlanan (29 Kasım 2010) haberi şöyle:



Türkiye’de hızla büyüyen ekonomilerden biri de diyet... Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de obez sayısı 20 milyona yaklaştı. Bu da diyet pazarını dev bir sektör haline dönüştürdü. 2 bin 500 diyetisyenin aktif olarak görev yaptığı Türkiye’de zayıflamak için spordan sağlıklı ürünlere kadar yılda 5 milyar dolar harcanıyor. Bir kişinin yıllık zayıflama harcaması 4-5 bin TL’yi buluyor.

Bir diyetisyenin yılda ortalama 3 bin 600 kişiye bakabildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Selahattin Dönmez, “Sadece zayıflamak için değil artık sağlıklı beslenmek için de birçok kişi diyetisyene başvuruyor. Bu nedenle de özellikle son yıllarda yoğunluk daha da arttı” diyor.

Bir kişinin altı ay içinde yaklaşık 20-25 kilo verebildiğine dikkat çeken Dönmez, “Eskiden diyetisyene gelir düzeyi yüksek insanlar gidiyordu. Ya da bir hastalığa bağlı olarak tedaviler yapılıyordu. Son 7 yıldır ise artan bilinç ile şişmanlık bir hastalık olarak kabul ediliyor ve tedaviye başvuruluyor. Bu da diyet ekonomisini büyüten bir etken oldu” diye konuşuyor.



İşadamlarının diyet kardeşliği



Bu arada iş dünyasında diyet çılgınlığına kapılan işadamlarının sayısı da hızla artıyor. İş dünyasının ünlü isimleri Abdullah Kiğılı, Zafer Kurşun, Tahsin Öztiryaki, Bülent Çulhas, Osman Benzeş, Cavit Çağlar ve Oğuz Çarmıklı ise yılda en az bir veya iki kez Bodrum’da bir araya gelerek diyet ve spor programlarına katılıyor.



Bayram sendromu nefes aldırmıyor



Diyetisyenlerin en yoğun günleri ise bayram sonları, tatil dönüşleri. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrasında da diyetisyenler en hareketli günlerini yaşıyor. Diyet Uzmanı Banu Kazanç, “Birçok hastamı bayram süresince serbest bırakmıştım. Şimdi yeniden başladılar.



Ayrıca iş ve sanat dünyasından da yoğun bir talep var. Nefes almaya vaktimiz yok” diyor. Diyetisyene gidenlerin tatil dönüşlerini kurtuluş süreci olarak gördüklerini kaydeden Haluk Saçaklı ise “Diyete yeni başlamak isteyenler hep bayram sonrasına atar. Ben buna bayram sendromu diyorum. İşlerimiz tatil dönüşlerinde ciddi yoğunlaşır. Şu anda boş zamanımız yok denecek kadar az” diye konuşuyor.

20 milyon obez var



Türkiye’de 20 milyon obez var.

Bir kişinin obezite tedavi masrafı en az 800 en yüksek 2 bin dolar civarında.

Türkiye’de diyet ve fonksiyonel gıda pazarı ciddi bir büyüme içinde.

2004’te 15 milyon dolarlık bir büyüklüğü olan sektör bugün 500 milyon TL’ye ulaştı.

Diyetisyen sayısı da hızla artıyor. 14 üniversitede beslenme bölümü açılmış durumda.