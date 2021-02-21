“5 Mart tarihi itibarıyla lojistik ağın tam olarak düzene girmesiyle Coronavac aşı temini hızlanacak”

Transshipping Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Destek Hizmetleri firmasının sahibi Burak Doğanay, Çin'in yeni yıl tatilinde olması sebebiyle, Çin'den çıkan tüm havayolu, denizyolu ve karayolu sevkiyatlarının durma noktasında olduğunu belirterek, “05.03.2021 tarihi itibarıyla lojistik ağın tam olarak düzene girmesiyle Coronavac aşı temini hızlanacaktır” dedi.

Sözcü yazarı Necati Doğru, köşesinde bakanlığa yönelttiği, “1- Çin'den bugüne kadar Sinovac aşısından kaç doz için sözleşme imzalandı? Sözleşmenin toplam tutarı kaç TL'ye ulaştı? 2- Çin'den hangi tarihlerde kaç doz aşı geldi? Gelen miktarın açıklanmasından neden vazgeçildi? 3- DMO ne kadar ödeme yaptı? Aşıların tamamı gelmeden, sözleşme bedelinin tamamı mı ödendi? 4- İlk partide 3 milyon doz geldiği açıklandı, ancak 2.8 milyon doz aşı yapıldı. 200 bin doz aşıya ne oldu?” sorularına Transshipping Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Destek Hizmetleri firmasından yanıt geldiğini söyledi.

Burak Doğanay’ın açıklamaları şöyle:

“1998 yılından beri uluslararası nakliye ve gümrükleme sektöründe binlerce firmaya hizmet veriyorum. Çin'in yeni yıl tatilinde olması sebebiyle, Çin'den çıkan tüm havayolu, denizyolu ve karayolu sevkiyatları durma noktasında. Bu sebeple aşı dahil birçok ürün Türkiye'ye zamanında ulaştırılamıyor. Havayolu, denizyolu ve karayolu araçları Çin liman ve terminallerinde hazır bulunmasına rağmen, yeni yıl tatili sebebiyle Coronavac aşısı dahil neredeyse ithal ettiğimiz tüm ürünleri Çin'de yükleyebilecek acente, insan gücü ve lojistik destek sağlayamıyoruz.

05.03.2021 tarihi itibariyle Çin lojistik ve tedarik anlamda düzene girecek ve bekleyen binlerce yükleme tüm dünya ülkelerine sevk edilecektir.

Çin'den gelen gecikmeli ilk parti doz 3 milyon adettir. 3 milyon adedin 2.8 milyonu Türkiye içinde, geri kalan 200.000 adet aşı ise KKTC ve Azerbaycan'a gönderilmiştir. İkinci parti ise Çin'in yeni yıl tatilinde olması sebebiyle 10 milyon adet olarak anlaşma sağlanmış olsa bile 6.5 milyon adet lojistik imkanlar dahilinde tedarik edilmiştir. Yapılan anlaşma 50 milyon doz olup, akreditife bağlanmıştır. Akreditif şartlarına göre, üründe kusur çıkması durumunda Türkiye'nin ürünü iade etme hakkı mevcuttur.

Sinovac firması ve DMO'nun aracılığını yapan Türk ilaç şirketi HSBC Bankası üzerinden her iki tarafı da garanti altına alacak şekilde, HSBC Bank'ın garantörlüğü altında sevkiyatlar gerçekleşmektedir. 05.03.2021 tarihi itibarıyla lojistik ağın tam olarak düzene girmesiyle Coronavac aşı temini hızlanacaktır. Sanırım sorduğunuz soruların cevabını bakanlıktan daha profesyonel bir şekilde cevaplamış oldum. Saygılarımla BURAK DOĞANAY.”

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