5 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

GALATASARAY

- Takım izinli

FENERBAHÇE

Son 2 haftada mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarın büyük tepkisini çekti. Dün akşamki maç için statta bulunan taraftarlar yenilginin ardından yönetimi istifaya davet etti.

JUDO

Görme engelli milli sporcular, IBSA Judo Dünya Kupası öncesi hazırlık kampına girecek. (ANTALYA)

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

19.00 Tofaş - Sakarya BŞB Basketbol

VOLEYBOL

- Efeler Ligi -

12.00 Beşiktaş - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik

14.00 Jeopark Kula Bld. - İnegöl Bld.

- Vestel Venus Sultanlar Ligi -

12.00 Çanakkale Bld. - İlbank

14.00 Seramiksan - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.