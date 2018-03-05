T24 LogoT24 Logo
Spor

5 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20

05 Mart 2018 12:52

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

GALATASARAY
- Takım izinli

FENERBAHÇE
Son 2 haftada mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarın büyük tepkisini çekti. Dün akşamki maç için statta bulunan taraftarlar yenilginin ardından yönetimi istifaya davet etti.

JUDO
Görme engelli milli sporcular, IBSA Judo Dünya Kupası öncesi hazırlık kampına girecek. (ANTALYA)

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
19.00 Tofaş - Sakarya BŞB Basketbol

VOLEYBOL
- Efeler Ligi -
12.00 Beşiktaş - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik
14.00 Jeopark Kula Bld. - İnegöl Bld.

- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
12.00 Çanakkale Bld. - İlbank
14.00 Seramiksan - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SPOR TOTO SÜPER LİG 20TrabzonsporBeşiktaş GALATASARAY TakımDünJUDO GörmeIBSA Judo Dünya KupasıANTALYA BASKETBOL Tahincioğlu Basketbol Süper LigiTofaşSakarya BŞB Basketbol VOLEYBOL Efeler LigiBeşiktaşTKD Kuzey Enerji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24