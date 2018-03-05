5 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
GALATASARAY
- Takım izinli
FENERBAHÇE
Son 2 haftada mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarın büyük tepkisini çekti. Dün akşamki maç için statta bulunan taraftarlar yenilginin ardından yönetimi istifaya davet etti.
JUDO
Görme engelli milli sporcular, IBSA Judo Dünya Kupası öncesi hazırlık kampına girecek. (ANTALYA)
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
19.00 Tofaş - Sakarya BŞB Basketbol
VOLEYBOL
- Efeler Ligi -
12.00 Beşiktaş - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik
14.00 Jeopark Kula Bld. - İnegöl Bld.
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
12.00 Çanakkale Bld. - İlbank
14.00 Seramiksan - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.