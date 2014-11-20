'5 mahkûm Öcalan’a sekreterya görevi yapacak'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İmralı heyetinde yer alan HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan ile görüştü. Bozdağ görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hasta mahkûmlarla ilgili bakanlık olarak çalışma yaptıklarını söyledi.

Bozdağ, TBMM'de HDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile yaptığı 1 saat 15 dakikalık görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki konuşmasında hasta mahkumlarla ilgili yasal düzenleme hazırlığı içinde oldukları yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Bozdağ, şunları söyledi: "Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler arasında kendi başına hayatını idame ettiremeyecek derecede hasta olanlar toplum güvenliği bakımından somut bir tehlike oluşturmuyorlarsa cezalarının infazı ertelenmekte, tutukluysalar tahliye olmaktalar. Bunlarla ilgili bazı uygulamada sıkıntılar var. Daha önce biz bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için somut tehlike kriterini getirdik. Ancak sıkıntılar devam ediyor. Bunun çözümüne ilişkin de bakanlık olarak bizim hazırlığımız var. Hazırlığımız bittiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız."

Kaç tutuklu ve hükümlü sağlık kapsamında?

Konuyu insani bir mesele olarak gördüklerini vurgulayan Bozdağ, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin kendilerine, ailelerinin emaneti olduğunun söyledi.

Onların sağlıklarıyla ilgili her türlü tedbiri almanın kendilerinin vazifesi olduğunu belirten Bozdağ, "Bu çerçevede yaptığımız hazırlık bitince kamuoyuyla paylaşacağız. Bugün grup başkanvekillerinin bu konuyla ilgili de yaşanan sorunları dile getiren değerlendirmeleri oldu. Zaten bizim bu konuda bir çalışmamız vardı, ben de kendileriyle onu paylaştım" diye konuştu.

Bozdağ, bu kapsama giren hasta tutuklu ve hükümlü sayısını şu aşamada net olarak verebilmenin mümkün olmadığını ifade ederek, bunun sağlık raporlarının ortaya konması sonucunda belirleneceğini aktardı.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti: "Cezaevinde hayatını tek başına idame ettiremeyeceği sağlık raporu ile tespit edilmiş kişiler, toplum güvenliği bakımından somut bir tehlike oluşturmuyorlarsa onların cezalarının infazının 6 ay süre ile ertelenmesi söz konusu. Her 6 ayda da bir yeniden gözden geçiriliyor. Eğer hastalık devam ediyorsa erteleme yapılabiliyor. İyileşme olduysa ertelemeye son veriliyor, tutukluysa tahliye oluyor. Uygulama bu."

'İmralı'ya gidişle ilgili engel yok'

HDP heyeti ile gerçekleştirilen görüşmede İmralı'la ziyaretin gündeme gelip gelmediği, bir planlamanın olup olmadığı sorusuna ise Bozdağ, "Bu konuda da taleplerini ilettiler" karşılığını verdi.

HDP’li Pervin Buldan ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sayın Bakan adaya (İmralı Adası’na) gidişle ilgili bir engelin olmadığını söyledi. En kısa zamanda gidiş ile ilgili bir tarih verilecek.

İmralı’da kalan mahkumların değişmesi konusunda bir engelin olmadığı söylendi. Hasta mahkumların tahliyesi için kanun çıkacak.

Öcalan’a 5 mahkûm sekreterya görevi yapacak. Çözüm kurulu yetkilileri ile görüşmeler devam edecek.

Hatip Dicle ve Ceylan Bağrıyanık’ın isimlerini iletmiştik. İmralı heyetine dahil edilip edilmeyeceğini ilişkin bir bilgi verilmedi.