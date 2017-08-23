5 maddede kadınlar 'pembe otobüsü' neden istemiyor?

Tacize, istismara çözüm olma iddiasıyla sunulan “pembe otobüs, trambüs, metrobüs” gibi ulaşım araçları kadınların tepkisini çekiyor. Peki, kadınlar uygulamaya neden karşı çıkıyor?

Duvar'ın haberine göre kadınların "pembe" otobüs, trambüs, metrobüs” gibi ulaşım araçlarını istememelerinin 5 nedeni şu şekilde:

1- Kadınları “koruma” adı altında ayrımcı uygulamalara maruz bırakmak, tacizciyi değil tacize uğrayanı tecrit etmek anlamına gelir.

2- Taciz riskiyle her yerde karşı karşıya olan kadını ayrıştırmak kadınların kamusal alanları kullanımını, seyahat özgürlüğünü kısıtlamak, kadınların toplumsal alandaki varlığını “tehdit” haline getirmek anlamına gelir.

3- Pembe vagon uygulaması gibi zahmetsiz, maliyeti düşük “çözümler” dünyanın her yerinde erkek egemen iktidarın tacizi yeniden üreten eril bakış açısına uygun bir çözüm anlamına gelir. Tacizi engellemek için harcamak zorunda kalacağı zaman ve mali kaynağı elden çıkarmak istemeyen erkek egemen iktidar kısa yolu tercih ediyor. Toplumu ayrıştıran bu tür politikalar, yani kadınları izole ederek tacizi bertaraf etmeye çalışmak esasında meselenin yalnızca etrafında dolaşmak anlamına gelir.

4- Dünya örnekleri gösteriyor ki sözde pembe vagon ile “önlenen” taciz, metro çıkışı kadınların karşılaştığı tacizi pekiştiriyor. Kadınlar tartaklanıyorlar metro çıkışı. Ayrıştırmak kadınları daha fazla savunmasız bırakıyor.

5- Kadınları toplu taşımada ayırmak demek; cinsel tacizi de tetikleyen cinsiyetçi zihniyeti güçlendirmek demek. Taciz problemini kadınları ayrı vagonlara alarak değil, erkeklerin kadınlarla paylaştıkları alanlara daha fazla saygı göstermelerini sağlayacak bir eğitim ve çeşitli yaptırımlarla sağlayabilirsiniz