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Yaşam

5 liralık heykele 400 bin istedi

20 Ekim 2009 17:07

5 liralık heykele 400 bin istedi


ADANA'da, piyasadan 5 liraya satın aldığı bronz aslan heykelini toprak altında bekleterek eskitip, daha sonra ‘tarihi eser’ diye 400 bin liraya satmak isteyen 55 yaşındaki H.Ç. yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elindeki küçük aslan heykelini ‘Roma Dönemi'nden kalma altından yapılmış tarihi eser’ diye antikacılara satmak isteyen H.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin ‘tarihi eser’ diyerek 400 bin liraya satmaya çalıştığı heykelin, bronzdan yapıldığı, piyasada 5 liraya satıldığı, bir süre toprak altında bekletilerek eskiyip, tarihi eser görünümü kazandırıldığı anlaşıldı. H.Ç., sorgusunun ardından sevk edildiği Adliye'de çıkarıldıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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