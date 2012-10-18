5 liralık çakmağa 9 bin lira verdi!

Bursa’da yaşayan 54 yaşındaki Ali Neydim, tanesi 5 TL'den satılan külçe altın şeklindeki iki çakmağı gerçek altın sanıp 9 bin TL'ye satın aldı.

Mudanya’ya bağlı Dere Köyü'nde oturan 54 yaşındaki Ali Neydim, bankaya olan 19 bin TL kredi borcu ve arkadaşlarından aldığı borçları için ödemek tarlasını 30 bin TL'ye sattı.

Parayı alan Ali Neydim, bir alışveriş merkezinde bulunan bankanın şubesine giderek borcunu ödedi.

Daha sonra alışveriş merkezinin önünde oturup dinlenen Ali Neydim, yanında oturan iki kişi tarafından kendisine gösterilen ve piyasada tanesi 5 TL'den satılan külçe altın şeklindeki çakmakları gerçek altın sanıp, iki tanesini 9 bin TL ödeyerek satın aldı.

'Kendimi uyanık sanıyordum'

Neydim daha sonra kendisine tanesi 6 bin 500 TL olduğu söylenen külçe altın şeklindeki çakmakları, alışveriş merkezindeki kuyumcuya satmak isteyince dolandırıldığını anladı.

Kuyumcuda çalışanların, "Amca bunlar külçe altın değil, çakmak. Sen bize değil, hemen polise git" demeleri üzerine en yakın polis merkezine giden Ali Neydim, yaşadıklarını anlatıp, "Ben kendimi çok uyanık sanıyordum. Neydim, ne oldum" diyerek iki kişinin yakalanması için suç duyurusunda bulundu.

Polis son günlerde benzer dolandırıcılık olaylarının arttığını belirterek, "Bankada bekleyen ve para çeken kişileri takip eden dolandırıcıların yeni yöntemi bu. Vatandaşlar bu konuda çok dikkatli olmalı" dediler.