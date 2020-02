5 kuşak, 180 yıldır hamam işletmeciliği yapıyorlar

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta yaşayan Mustafa Durmuş (63), ailesinin 5 kuşak ve 180 yıldır sürdürdüğü \'hamam işletmeciliği\' mesleğine devam ediyor.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Mustafa Durmuş, aile mesleği olan hamam işletmeciliğine 16 yaşında başladı. Afyon ve İstanbul\'da hamam çalıştıran Mustafa Durmuş, 39 yıldır ise Tokat\'ta bulunan 446 yıllık tarihi Ali Paşa Hamamı\'nın işletmeciliğini yapıyor.

Hamamların giderek azalan müşteri potansiyeli nedeni ile kapanma riski taşıdığını ifade eden, dedesinin dedesinden beri alice bu mesleği sürdürdüklerini söyleyen Mustafa Durmuş, \"Hatta onun da ilerisine dayanıyor, ama dedemin dedesinden bu yana tescilli, o da yaklaşık 180 yıla dayanıyor. 39 yıldır Ali Paşa Hamamı\'nı çalıştırıyorum. Ama 16 yaşından beri ben işletmeciyim. Bundan önce Afyon\'un Bolvadin ilçesinde hamam çalıştırdım. İstanbul\'da Kadıköy\'de Kuşdili\'nde hamam çalıştırdım. Yaklaşık 45-46 senedir işverenlik hayatım var\" dedi.

7 kardeş olduklarını belirten Durmuş, \"Benim bir küçük kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Onun bir küçüğü Balıkesir\'de hamam işletiyor. Onun bir küçüğü ise memur oldu. Kızlar ise evlendi, onların da ikisinin eşleri hamam işletiyor. Yani aile boyu hamamcıyız\" diye konuştu.

\'TEKNOLOJİ İŞLERİMİZİ HER GEÇEN GÜN DURDURUYOR\'

1980\'li yıllarda kentte dokuz hamamın bulunduğunu kaydeden Durmuş, şöyle konuştu:

\"Bugün iki tane hamam kaldı. Nüfusumuz o zamanlar 70 bin civarındaydı. Bugün ise 150 bin nüfusumuz var. O gün 9 hamamdaki işimiz, bugünün beş katıydı. Şu an iki hamama düşmesine rağmen, bugün işlerimiz 5\'te 1\'e düştü. Benim endişem, böyle giderse ya bire düşer, ya da tamamen kapanır. Bunun da örnekleri var. Yeni teknolojiler çıkıyor, bu yeni teknolojilere yenik düşüyoruz. Doğalgaz, şofben, güneş enerjisi bizim işlerimizi her geçen gün durduruyor.\"

Durmuş, 1572 yılında yapılan Ali Paşa Hamamı\'nın ise Osmanlı eserleri içerisinde hamam noktasından en güzel eserlerden biri olduğunu, ancak müşteri yetersizliğinden dolayı kapanma ihtimali bulunduğunu söyledi.



