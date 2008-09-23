5. Konya Mistik Müzik festivali başladı

7 ülkeden müzik gruplarının katıldığı Konya 5. Mistik Müzik Festivali başladı.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan, festivalin Mevlana Kültür Merkezi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Mistik Müzik Festivali'nin bu yıl Aralık yerine Mevlana’nın doğum günü etkinlikleri kapsamında Eylül ayında düzenlendiğini, gelecek yıllarda bu etkinliğin daha geniş kapsamlı yapılacağını söyledi.

"Farklı ülkeden gelen müzik gruplarını dinlemek için buradayız" diyen Çıpan, davetlerini kabul ederek Konya'ya gelen topluluklara ve sanat yönetmenlerine teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Mistik Müzik Festivali'nin bu yıl daha anlamlı zaman diliminde düzenlendiğini, çünkü Aralık ayındaki Şeb-i Arus etkinliklerinin yoğunluğunda bu programa gerekli ilginin gösterilemediğini belirtti.

Yılın her döneminde izlenebilecek programlar tertip edilmesi gerektiğini ifade eden Akyürek, "Mistik Müzik Festivali'nin geçen yıldan farklı olarak Aralık ayı yerine Eylülde düzenlenmesini, Mevlana etkinliklerinin yılın geneline yayılması için bir adım olarak görüyoruz.

Her geçen yıl daha fazla misafiri Konya'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Artık Konya dünyaya tam olarak açıldı, artık dünya ile buluşuyor. Bu buluşmaların artarak, kalıcı dostluklara, sevgiye, barışa vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmalarından ardından Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Mesut Halili, Mesnevi'nin Farsça yazılmış ilk 18 beyitini okudu. Büyükelçi'nin sunumu katılımcılardan yoğun alkış aldı. Açılış konuşmalarının ardından neyzen Sadreddin Özçimi'nin sanat yönetmenliğini yaptığı Dinle Ney'den Topluluğu sahne aldı.

Dinle Ney'den Topluluğu'nda görev alan, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Bursa, İzmir ve İstanbul Türk Müziği Korosu ile Yıldız Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesinden toplam 18 sanatçı, Türk Tasavvuf Musikisi'nden örnekler sundu.

5. Konya Mistik Müzik Festivali'nin açılış törenine, Konya Valisi Osman Aydın ve çok sayıda davetli katıldı. (MAT-MÇ) 22:50 22/09/08 "