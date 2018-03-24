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Yaşam

5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y., yaşları 11 ile 14 arasında değişen 5 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla tutuklandı

24 Mart 2018 23:19

Diyarbakır'da, 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dün gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda görevli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni E.Y.’nin, iddiaya göre 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmasının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı. Tacize uğradığı iddia edilen yaşları 11 ile 14 arasında değişen 5 kız öğrencinin, Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) psikolog, avukat ve savcı eşliğinde ifadeleri alındı. E.Y.'nin ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’nde polisler tarafından ifadesi alınırken, hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi. E.Y., işlemlerin ardından bugün Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile adliyeye sevk edildi.

Öğrencilerini taciz ettiği iddia edilen E.Y., savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede verdiği ifadenin ardından E.Y., tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konuldu.
 

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