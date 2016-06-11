5 kıta, 86 ülke, 537 maç; işte Türk Milli Takım'ın 93 yıllık macerası...

A Milli Futbol Takımı, 93 yıllık tarihinde oynadığı 537 maçta, 5 ayrı kıtadan toplam 86 ayrı ülke milli takımına karşı sahaya çıktı. Türkiye, geçmişinde 2 kez Dünya Kupası finallerinde yer aldı, 4. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

Fransa’da düzenlenen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2016) gruptaki ilk sınavında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak Türkiye, 93 yıllık tarihinde geride kalan 537 maçta 5 farklı kıtadan 86 takımla karşı karşıya geldi.

Spporcope'un haberine göre, Milliler, 537 karşılaşmanın 459’unu Avrupalılarla, 30’unu Asyalılarla oynarken, Amerikalılarla 23, Afrikalılarla 22, Okyanusya kıtası temsilcileri ile de 3 maç yaptı. Türkiye ayrıca; Fransa, İtalya ve Macaristan’ın B, SSCB’nin de ümit takımıyla da birer kez karşılaştı.

A Milli Futbol Takımı, Fransa’da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) D Grubu’nda Hırvatistan ile yapacağı ilk maçla 538. karşılaşmasına çıkacak.

Türk Milli Takımı, 93 yıllık tarihinde 280’i resmi, 257’si özel olmak üzere geride kalan 537 maçta, biri hükmen olmak üzere 203 galibiyet aldı, 123 kez berabere kaldı, 211 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip 231’i deplasmanda, 230’u iç sahada, 76’sı da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3’ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 708 gol attı, kalesinde 783 gol gördü.

– Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, 93 yıllık tarihinde geride kalan 537 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil etti. Haberde bu maçın sonucu 3-0 olarak alınmıştır.

Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır.

– 6. kez finallerde yer alıyor

A Milli Futbol Takımı, 93 yıllık tarihinde 2 kez Dünya Kupası finallerinde yer aldı, 4. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

2002 Dünya Kupası’nda üçüncü olan Türkiye, 2008 Avrupa Şampiyonası’nda ise yarı final oynayarak, tarihindeki en büyük başarılara imza attı.

Türkiye ayrıca, 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası’nda da Kolombiya’yı yenerek üçüncülüğü elde etti.

– Dünya Kupası finalleri

Türk Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası finallerine sadece 2 kez katıldı.

A Milli Futbol Takımı’nın katıldığı ilk Dünya Kupası, 1954’te İsviçre’de düzenlenen finaller oldu. Türkiye, elemelerde İspanya’ya ilk maçta 4-1 yenildi, ikinci maçı 1-0 kazandı. Statü gereği tarafsız sahada, Roma’da yapılan üçüncü maç 2-2 sonuçlanınca, iş kuraya kaldı. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını kazandı.

Finallerde, ilk maçında Almanya’ya 4-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, Güney Kore’yi 7-0 yenmeyi başardı. Kurallar gereği bir kez daha Almanya ile karşılaşan milli takım, 7-2’lik yenilgiyle 1954 Dünya Kupası Finalleri’ne veda etti.

Avusturya’nın yarım asır önceki vizesine rağmen, ekonomik açıdan Brezilya’daki finallere katılmaktan son anda vazgeçen Türkiye, play-off baraj maçlarında bu kez rakibini 1-0 ve 5-0’lık skorlarla yenerek, 2002 yılında Güney Kore ve Japonya’nın ev sahipliği yaptığı 17. Dünya Kupası Finalleri’ne katıldı.

A Milli Futbol Takımı, Japonya ve Güney Kore’nin ev sahipliği yaptığı 2002 yılındaki 17. Dünya Kupası Finalleri’nde tarihi bir başarıya imza attı. Milliler, 48 yıl sonra katıldıkları finallerde Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile aynı grupta yer aldı. Gruptaki ilk maçında Brezilya’ya 2-1 yenilen ay-yıldızlı ekip, Kosta Rika ile 1-1 berabere kalıp, son maçta Çin’i 3-0 yenerek gruptan averajla çıkmayı başardı. İkinci turda ev sahibi ülkelerden Japonya’yı 1-0 yenmeyi başaran milliler, çeyrek finalde de Senegal’i ”altın gol” ile 1-0 geçti ve yarı finale çıktı. Yarı finalde yine Brezilya ile eşleşen ve 1-0 yenilen Türkiye, final şansını kaçırdı ancak üçüncülük maçında diğer ev sahibi Güney Kore’yi 3-2 yenip, tarihi bir başarıyla üçüncülüğü elde etti.

– Avrupa Şampiyonası finalleri

Türkiye, daha önce 3 kez katıldığı Avrupa Şampiyonası finallerinde en iyi derecesini 2008’de yarı final oynayarak elde etti.

Fatih Terim yönetimindeki Türk Milli Futbol Takımı, 2008 Haziran’ında Avusturya ve İsviçre’nin ortaklaşa düzenledikleri 13. Avrupa Şampiyonası finallerinde yarı finalde Almanya’ya 3-2 yenilmesine rağmen, bu organizasyondaki en büyük başarısına imza attı.

Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında elemeleri geçerek 4. kez finallerde boy gösterecek. Ay-yıldızlılar, 1996 ve 2008’de Fatih Terim, 2000’de de Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkmıştı.

1996’da İngiltere’nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını da, gol bile atamadan yenilgiyle tamamlayarak elenmişti.

2000 yılında Hollanda ve Belçika’nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkmış, çeyrek finalde Portekiz’e yenilerek, organizasyona veda etmişti.

– En farklı skorlu galibiyetler

A Milli Futbol Takımı, 93 yıllık tarihinde geride kalan 537 maçta en farklı skorlu galibiyetleri Suriye, Güney Kore ve San Marino karşısında 7-0’lık sonuçlarla aldı.

Ay-yıldızlı ekibin tarihindeki en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç

20.11.1949 Ankara Dünya Kupası Elemeleri Suriye 7 – 0

20.06.1954 Cenevre Dünya Kupası Finalleri Güney Kore 7 – 0

10.11.1996 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri San Marino 7 – 0

08.06.2005 Almatı Dünya Kupası Elemeleri Kazakistan 6 – 0

– En farklı skorlu yenilgiler

Türkiye, en farklı skorlu yenilgileri 2 kez İngiltere, 1 kez de Polonya’ya karşı 8-0 kaybederek tattı.

Türkiye’nin en farklı skorlu yenilgileri şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç

24.04.1968 Chorzow Özel Polonya 0 – 8

14.11.1984 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri İngiltere 0 – 8

14.10.1987 Londra Dünya Kupası Elemeleri İngiltere 0 – 8

28.05.1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları Mısır 1 – 7

02.12.1962 Bologna Avrupa Şampiyonası Elemeleri İtalya 0 – 6

09.10.1965 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Çekoslovakya 0 – 6

04.04.1984 İstanbul Özel Macaristan 0 – 6

– En çok İsviçre’yi yendi

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en fazla galibiyeti İsviçre karşısında elde etti.

Milliler, İsviçre ile yaptığı 15 maçtan 8’ini kazanma başarısını gösterdi. Türkiye ayrıca, Yunanistan karşısında 7, Moldova karşısında da 6 kez galip geldi.

– En çok Romanya’ya yenildi

Türk Milli Takım, 93 yıllık tarihinde en çok yenilgiyi 13 kezle Romanya’dan aldı.

Milliler ayrıca SSCB’ye 12, Polonya’ya karşı da 11 kez maç kaybetti.

Bu arada, Türkiye, Almanya’ya (birleşmeden önce Doğu ve Batı Almanya da dahil) ise 14 kez mağlup oldu.

– En çok golü Bulgaristan’a attı

A Milli Futbol Takımı, tarihinde en çok golü ise 34 kezle komşusu Bulgaristan’a attı.

Ay-yıldızlı ekip ayrıca Romanya’ya 24, İsviçre’ye 21, Finlandiya’ya 20, Moldova’ya 18, Pakistan ve San Marino’ya da 16’şar gol kaydetti.

Bu arada, Türkiye, Almanya’ya ise (Birleşmeden önceki Doğu ve Batı Almanya da dahil) 22 gol attı.

– En çok golü Romanya’dan yedi

Ay-yıldızlı ekip, geride kalan 537 maçta en çok golü 48 kezle Romanya’dan yedi.

Milliler ayrıca, Bulgaristan karşısında 43, Polonya karşısında da 39 golü kalesinde gördü.

Diğer yandan, Türkiye, Almanya’dan (birleşmeden önceki Doğu ve Batı Almanya dahil) 51 gol yedi.

– En fazla maç Romanya ile

A Milli Futbol Takımı, 93 yıllık tarihinde geride kalan 537 maç içinde en fazla Romanya ile karşılaştı.

Türk Milli Takımı, 26 Ekim 1923 günü tarihteki ilk milli maçını oynadığı Romanya ile 25 kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, Romanya’yı 5 kez yendi, 13 maçı kaybetti, 7 maç ise berabere sona erdi. Türkiye ayrıca, komşusu Bulgaristan ile 23 maç yaptı.

Bu arada, milliler, Almanya ile (Birleşmeden önceki Batı ve Doğu Almanya dahil) de 25 kez rakip oldu.

– En gollü maçlar

Türkiye, en gollü maçını ise 28 Kasım 1967 tarihinde Pakistan ile oynadı.

Dakka’da yapılan karşılaşmayı 7-4 Türkiye kazanırken, toplam 11 gollü bu maç, millilerin oynadığı 537 müsabaka içinde en gollü mücadele olarak tarihe geçti.

Millilerin 20 Ağustos 1997’de İstanbul’da Galler’i 6-4 yendiği Dünya Kupası Eleme Grubu maçında da sporseverler toplam 10 gol izledi.

– En çok gol atanlar

A Milli Futbol Takımı’nın tarihinde en fazla gol atan futbolcusu Hakan Şükür.

Ay-yıldızlı formayla çıktığı 112 maçta toplam 51 gole imza atan Hakan Şükür’ü, Tuncay Şanlı 22 golle izliyor.

Türk Milli Takımı’nın tarihteki en golcü isimleri şöyle:

Futbolcu Dönem Milli Gol

Hakan Şükür 1992-2007 112 51

Tuncay Şanlı 2002-2010 80 22

Lefter Küçükandonyadis 1948-1963 46 21

Burak Yılmaz 2006-…… 44 20

Metin Oktay 1955-1968 36 19

Cemil Turan 1969-1979 45 19

Nihat Kahveci 2000-2010 68 19

– Bir maçta 4 gol atanlar

A Milli Futbol Takımı’nda bugüne dek bir maçta 4 gol atan 3 futbolcu bulunuyor.

Milli takımın, 17 Haziran 1924 tarihinde Finlandiya’yı 4-2 yendiği özel maçta Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, 10 Kasım 1996 tarihinde San Marino’yu 7-0 yendiği Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Beşiktaşlı Oktay Derelioğlu, 20 Ağustos 1997’de de Galler ile yapılan ve 6-4 Türkiye’nin galibiyetiyle sonuçlanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçında da Galatasaraylı Hakan Şükür, dörder gol atma başarısını gösterdi.

Hakan Şükür ayrıca, 11 Ekim 2006’da Moldova karşısında alınan 5-0’lık galibiyette de 4 gole imza koyarak, bu onuru ikinci kez yaşayan ilk Türk milli futbolcu oldu.

– En çok oynama rekoru Rüştü Reçber’de

A Milli Futbol Takımı formasını en çok giyen futbolcu unvanı Rüştü Reçber’e ait bulunuyor.

Milli formayı 120 kez giyen Rüştü’yü, 112 kezle Hakan Şükür, 102 kezle Bülent Korkmaz izliyor.

A Milli Takım’da en fazla forma giyen futbolcular ve oynama dönemleri şöyle:

Rüştü Reçber 1994-2012 120

Hakan Şükür 1992-2007 112

Bülent Korkmaz 1990-2005 102

Tugay Kerimoğlu 1990-2007 94

Emre Belözoğlu 2000-…….. 93

Arda Turan 2006-…….. 91

Alpay Özalan 1995-2005 90

– 93 yılda 42 teknik adam

A Milli Futbol Takımı’nın 93 yıllık tarihinde 18’i yabancı, toplam 42 teknik adam görev yaptı.

Milli takımın başında en uzun süre görev yapan isim, Fatih Terim oldu. Terim, ay-yıldızlı takımın başında 123 kez sahaya çıktı.

– En erken gol

A Milli Futbol Takımı’nın en hızlı golcüsü Hakan Şükür.

Ay-yıldızlı ekibin en golcü oyuncusu unvanını da açık ara elinde bulunduran Hakan Şükür, 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore filelerini henüz 11. saniyede havalandırarak, aynı zamanda Dünya Kupası finallerinin en hızlı golüne imza attı.

– En hızlı hat-trick Arif Erdem’den

Türk Milli Takımı forması altında en kısa sürede hat-trick yapan yapan futbolcu Arif Erdem oldu.

Arif Erdem, A Milli Futbol Takımı’nın 4 Eylül 1999 tarihinde Kuzey İrlanda ile deplasmanda yaptığı 2000 Avrupa Şampiyonası elemeleri grup maçında 44, 46 ve 50. dakikalar arasında 3 kez fileleri havalandı. Milliler bu gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

– 190 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı

A Milli Futbol Takımı’nın 93 yıllık tarihinde attığı 708 golü 190 farklı oyuncu kaydetti.

Bu arada, 6 golü rakip takım oyuncuları kendi kalesine attı, bir maç da hükmen 3-0 sona erdi.

– İlk milli maç Romanya ile

Türk sporunun ilk teşkilatı olan Türk İdman Cemiyetleri İttifakının kurulmasının ardından Yusuf Ziya Öniş başkanlığında ilk Türk Futbol Federasyonu 1923 yılında Şehzadebaşı’ndaki Letafet Apartmanı salonunda yapılan toplantıda “Futbol Heyet-i Müttehidesi” adıyla kuruldu. Ardından FIFA’ya başvuruldu ve Türkiye, 21 Mayıs 1923 tarihinde FIFA’nın 26. üyesi oldu.

FIFA üyesi Türkiye, ilk milli maçını Cumhuriyetin ilanından üç gün önce oynadı. 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı’nda Romanya’yla oynanan bu maç 2-2 sonuçlandı.

– İlk goller Zeki Rıza Sporel’den

Romanya karşısında 1-0 mağlup duruma düşen milliler, Zeki Rıza Sporel’in 32 ve 50. dakikalarda attığı iki golle öne geçmeyi başardı.

Romanya’nın ikinci golüyle 2-2 berabere biten maçta Romanya’ya 2 gol atan Zeki Rıza Sporel, A Milli Takım’ın ilk golünü atarak tarihe geçti.

– İlk galibiyet Finlandiya maçında

Türk Milli Takımı, 17 Haziran 1924’te oynadıkları Finlandiya maçında ilk galibiyeti elde etti.

Helsinki’de Helsingfors Stadı’nda oynanan maçta Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, 4 golüyle Finlandiya ağlarını havalandırarak adını altın harflerle tarihe yazdırdı.

Bu arada, 1924 Paris Olimpiyatları’nda Çekoslovakya’yla oynanan ve 5-2 kaybedilen maç, kayıtlara milli takımın yurt dışındaki ilk maçı olarak geçti.

– Kaptanlık rekoru Turgay Şeren’in

A Milli Futbol Takımı’nda en fazla kaptanlık yapan futbolcu ise Galatasaray’ın efsane kalecilerinden Turgay Şeren.

46 kez milli takımın kalesini koruyan Turgay Şeren, bunların 35’inde kaptanlık bandıyla sahaya çıktı.

– Kazanma serisi 7 maç

Ay-yıldızlı ekibin üst üste kazanma serisi 7 maç olarak kayıtlara geçti.

Milliler, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 6 Eylül 2015 tarihinde Konya’da Hollanda’yı 3-0 yendiği EURO 2016 elemeleri maçının ardından, Çek Cumhuriyeti’ni 2-0, İzlanda’yı 1-0, Katar’ı 2-1, Yunanistan’ı 3-0 hükmen, İsveç ve Avusturya’yı 2-1 mağlup etti. Bu seri, 22 Mayıs 2016’da deplasmanda 2-1 kaybedilen İngiltere özel maçıyla sona erdi.

Türkiye, bundan önce yine Fatih Terim yönetiminde 1995 yılında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

– Yenilmeme serisi 16 karşılaşma

Türk Milli Takımı’nın kaybetmeme serisi 16 maç olarak gerçekleşti.

Milliler, 22 Aralık 1994’te İtalya’ya 3-1 yenildikten sonraki 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı, rakiplerine mağlup almadı. Yenilmezlik serisine 26 Mart 1996’daki 3-0’lık Çek Cumhuriyeti mağlubiyeti son verdi.

– Mağlubiyet serisi 8 maç

Türk Milli Takımı’nın üs üste yenilgi serisi 8 maç.

Ay-yıldızlı ekip, 5 Ekim 1980’de İslam Oyunları’nda Malezya’yı 3-0 yendikten sonra 8 maç arka arkaya sahadan mağlup ayrıldı. Sırasıyla Galler’e 4-0, Çekoslavakya’ya 2-0, Galler’e 1-0, yine Çekoslavakya’ya 3-0, İzlanda’ya 2-0, SSCB’ye 4-0 ve 3-0, Macaristan’a da 5-0 yenilen milliler, 2 yıl 22 gün süren mağlubiyet serisini 27 Ekim 1982’de Arnavutluk’u 1-0 yenerek sonlandırdı.

– 17 maçlık galibiyet özlemi

Türkiye, 93 yıllık tarihinde 17 maç üst üste galip gelemedi.

25 Ekim 1989’da Avusturya’yı 3-0 yenen milliler, daha sonraki 17 maçından 10’unu yitirdi, 7’sinde berabere kaldı. 25 Mart 1992’deki deplasmanda 3-2 kazanılan Lüksemburg maçıyla bu kötü seri sona erdi.

– Tarihi maçlar

Türk Milli Takımı, tarihindeki ilk maçı 1923’te Romanya, 100. maçı 1965’te Portekiz, 200. maçı 1981’de SSCB, 300. maçı 1995’te Makedonya, 400. maçı 2004’te Güney Kore, 500. maçı da 2012’de Danimarka ile yaptı.

– Tarihi goller

Milliler, 93 yıllık tarihinde yaptığı 537 maçta 708 gol attı.

Türk Milli Takımı’nın tarihteki ilk golünü Zeki Rıza Sporel, 100. golünü Mustafa Ertan, 200. golünü Osman Arpacıoğlu, 300. golünü Uğur Tütüneker, 400. golünü Sergen Yalçın, 500. golünü Fatih Tekke, 600. golünü Arda Turan, 700. golünü Cenk Tosun kaydetti.

Bu arada, millilerin tarihteki 700. golü, 0-0 sona eren Yunanistan maçının FIFA tarafından Türkiye lehine hükmen 3-0 tescil edilmesiyle bu karşılaşmada kayıtlara geçti. Milliler adına filelere gönderilen 700. golün sahibi olarak, 24 Mart 2016’da İsveç ile Antalya’da yapılan özel maçta (2-1) 2 gol atan Cenk Tosun listede yerini aldı.