5 kişiyi öldürdü 10 ay hapis yatıp, çıktı!

T24 - Samsun’da ikisi çocuk 5 kişinin öldüğü kazaya neden olan sürücü 10 ayda tahliye edildi. Kazada 2 kızını damadını ve 2 torununu kaybeden Salih Deniz, “Benim çocuklarımın canlarının bedeli bu mu? 5 kişiyi öldüreceksin 10 ay ceza-evinde kalacaksın. Böyle ceza sistemi mi olur?” diye isyan etti.



Samsun - Ankara Karayolu Adalar Mevkiinde, geçen yıl Mayıs ayında meydana gelen trafik kazasında Ankara istikametinden Samsun’a gelmekte olan Adem Tağıl (50) yönetimindeki kamyonet, aşırı hız ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjden geçerek karşı şeride geçti. Kamyonet önce Veysel Çiçek (38) yönetimindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan kamyonet daha sonra da Mahmut Kurt (38) idaresindeki otomobilin üzerine düştü. Kazada otomobilde bulunan öğretmen Mahmut Kurt, yine kendisi gibi öğretmen olan eşi Kezban Kurt (33), baldızı Fatma Deniz (25), kızı Zeynep Kurt (4) ile oğlu Hüseyin Kurt (10) hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Adem Tağıl ise, tedavisinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





‘Pişmanım’ dedi kurtuldu



Taksirle 5 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Samsun 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün hakim karşısına çıkan Tağıl, savunmasında, “Fazla hızlı değildim. Ancak yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza meydana geldi. Çok üzgünüm ve pişmanım” diye konuştu. Mahkeme, sanığın kaza anında hızının tespit edilemediğini ve kazanın bilinçsiz taksir sonucunda meydana geldiğini belirterek Tağıl’a 8 yıl 4 ay hapis cezası verip, tahliye etti.





‘Çocuklarıma ne derim’



Kazada ölen kişilerin kızları, torunları ve damadı olduğunu belirten Salih Deniz, sanığa verilen cezanın az olmasına ve tahliye edilmesine isyan etti. Acılı baba, “Benim acımın karşılığı bu mu? Benim çocuklarımın canlarının bedeli bu mu? 5 kişiyi öldüreceksin 10 ay cezaevinde kalacaksın. Sonrada tahliye olacaksın. Böyle ceza sistemi mi olur? Çocuklarımın mezarına gidip onlara ne diyeceğim. Sizin katiliniz dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor mu diyeceğim” diye konuştu. Deniz, karara itiraz edeceklerini belirtti.





KANUNA UYGUN VİCDANA AYKIRI



TCK’nın 85/2 maddesi taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olan kişinin iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını öngörüyor. Bilinçli taksir olursa ceza 22,5 yıla çıkabiliyor.



Ancak mahkeme kazayı “taksirle ölüme sebebiyet vermek” olarak niteleyerek 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Eğer Yargıtay sanığın cezasını onarsa, sanık Tağıl yeniden cezaevine konulacak.





UZMAN GÖRÜŞÜ



Avukat Zeki Bulgan: ‘Tahliye edilmemeliydi’



Türk Ceza Kanunu’na göre normal bir cezadır. Ancak mahkemeler uygulamalarında biraz daha mağdurlarda oluşacak infiale göre de karar vermelidir. Burada mahkeme en azından kamu vicdanı için sanığı tahliye etmemeli, cezayı infaz ettirmeliydi. Eski kanunda trafik kazaları cezaları düşüktü. Çünkü eskiden bu olaylara “kazadır” gözüyle bakılıyordu. Onun alışkanlığı var hakimlerde. Burada takdir zafiyeti vardır. Eskiden olduğu gibi takdir yetkilerini sanık hakkında kullanmışlar. Buradaki tahliye kanuna uygundur ama kamu vicdanına aykırıdır.





Avukat Oktay Öztürk: Ceza daha yüksek olmalı



Karara baktığımız zaman mahkemenin bilinçli taksiri göz önüne almadığını göruyoruz. Bu şekilde gelişen bir olayda kamyonet sürücüsü yağmurlu havada aşırı hız yapmaması gerektiğini ve bunun kazaya neden olacağını bilmeliydi. Alkollü araç kullanmakla bunun arasında büyük fark yok. Bunun bilincinde olduğu halde bunu yapıyorsa biliçli taksir uygulanmalıydı. Cana kast ettiği için cezanın çok daha yüksek olması gerekiyor.







