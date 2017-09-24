5 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;

Haberimizi, kazaya neden olan sürücünün kimliğini düzelterek yeniden veriyoruz.

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YENİDEN





Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, TEM\'in Gümüşova Rampaları Mevkii\'nde alkollü sürücünün yönetimindeki başka bir otomobilin çarpması sonucu devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçarken yol kenarındaki maket polis aracını da parçalayan sürücü, polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Düzce kesimi Gümüşova Rampaları Mevkii\'nde meydana geldi. Ankara\'dan İstanbul yönüne giden Ekrem Akpınar\'ın kullandığı 06 M 9223 plakalı lüks otomobil, aynı yöne giden Özgür Sinan Kaya yönetimindeki 34 EM 9087 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen otomobilin sürücüsü Özgür Sinan Kaya ile araçta bulunan Hatice Demirci, Hilal Demirci, Sebahat Kaya ve Nazlı Kaya yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya neden olan sürücü Ekrem Akpınar ise durmayıp kaçtı. Akpınar, TEM kenarında bulunan ve sürücülerin daha dikkatli olmalarını sağlamak için konulan maket polis aracına da çarparak parçaladıktan sonra otomobiliyle kaçmaya devam etti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Otoban Polis Müdürlüğü ekiplerince uzun süren kovalamacanın sonucunda Ekrem Akpınar, Sakarya\'da yakalandı. Yapılan muayenede sürücünün 1.43 promil alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine alkol nedeniyle el konulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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