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5 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-  DÜZCE'de, TEM'in Gümüşova Rampaları Mevkii'nde alkollü bir sürücünün yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

24 Eylül 2017 14:24

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-  DÜZCE\'de, TEM\'in Gümüşova Rampaları Mevkii\'nde alkollü bir sürücünün yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza ardından kaçan alkollü sürücüsü yol kenarındaki çarptığı maket polis aracını parçaladıktan sonra polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Kaza, dün gece saat 02.00 sıralarında TEM Düzce kesimi Gümüşova Rampaları Mevkii\'nde meydana geldi. Ankara\'dan İstanbul yönüne giden Ekrem Akpınar\'ın kullandığı 06 M 9223 plakalı lüks otomobil, aynı yöne giden Özgür Sinan Kaya yönetimindeki 34 EM 9087 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen otomobilin sürücüsü Özgür Sinan Kaya ile araçta bulunan Hatice Demirci, Hilal Demirci, Sebahat Kaya ve Nazlı Kaya yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Alkollü olduğu tespit edilen Özgür Sinan Kaya, 5 kişinin yaralanmasına sebep olduğu kazanın ardından kaçtı. Kaya otomobiliyle kaçarken TEM kenarında bulunan ve sürücülerin daha dikkatli olmalarını sağlamak için konulan maket polis aracına da çarparak parçaladıktan sonra kaçmaya devam etti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Otoban Polis Müdürlüğü ekiplerince uzun süren kovalamacanın sonucunda Kaya, Sakarya\'da yakalandı. Yapılan muayenede sürücünün 1.43 promil alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine alkol nedeniyle el konulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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