5 kişinin ölümüne neden oldu, 5 yıl hapis aldı!

T24- Bursa'da otomobiliyle durakta bekleyenlere çarpıp 5 kişinin ölümüne neden olan ve adliyeye çıkarılırken "Ölenler için özür diliyorum" diyen üniversite öğrencisi Atıl Arda Yavuz (22), 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, cezaevinde yattığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.





Mahkeme başkanının sanığa verilen cezayı bir başka suçu işlememesi koşuluyla ertelemesi talebi, heyetin diğer üyeleri tarafından kabul edilmedi.



Bursa'nın Merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Kavşağı'nda geçen Kurban Bayramı'nın 3'ncü günü olan 29 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Atıl Arda Yavuz yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak bir market önündeki durağa girdi.



Takla atarak durabilen otomobilin neden olduğu kazada, durakta otobüs bekleyen Resmiye Yurteri (64), Semra Çetin (47), Hikmet Dikici (43) ve Ebru Candaş (21) olay yerinde, Cevriye Tokpınar (51) ise kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



5 kişinin de yaralandığı kazadan hafif sıyrıklarla kurtulup gözaltına alınan sürücü Atıl Arda Yavuz, Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye götürülürken gazetecilere, "Onları çok iyi anlıyorum. Ben de 7 yaşındaki kardeşim Cansu'yu trafik kazasında kaybetmiştim. Özür diliyorum" dedi. Mahkemeye çıkartılan Yavuz tutuklanarak cezaevine kondu.



Hakkında, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Taksirle 5 kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Atıl Arda Yavuz'un karar aşamasına gelen duruşması sonuçlandı.



Dün yapılan duruşmada, daha önce verdiği ifadede, "Olay günü arkadaşlarımla Kuşadası'na dönmek için yola çıktık. Önümüzde giden otomobil ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybedip durağa girdim. Hızım da 70-80 kilometreydi, kesinlikle aşırı hız yapmıyordum" diyen tutuklu sanık Atıl Arda Yavuz hazır bulundu. Duruşmada kazada ölenlerin yakınları da bulundu.



Duruşma sonunda mahkeme heyeti 5 kişinin ölümüne neden olan Atıl Arda Yavuz'u toplam 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra sanığın cezaevinde yattığı süreyi dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.



Bu sırada mahkeme başkanının sanığa verilen cezanın bir başka suçu işlememesi koşuluyla ertelenmesi talebi heyetin diğer üyeleri tarafından kabul edilmedi.



Verilen cezayı az bulan ölenlerin yakınları karara tepki gösterip temyiz haklarını kullanacaklarını söylediler.



